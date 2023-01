Le propriétaire qui terrorisait ses locataires ira fêter la Saint-Valentin en prison

Le tribunal de Cherbourg a condamné à 15 mois de prison ferme un quinquagénaire qui avait harcelé et brutalisé plusieurs de ses locataires.

C’est la terreur d’Éculleville. Dans cette minuscule ville de 24 âmes, désormais fusionnée dans la commune nouvelle de La Hague (Manche), un seul homme cumule plaintes et dépôts de mains courantes qui sont devenues «plus nombreuses que le nombre d’habitants» comme le raconte La Presse de la Manche . Des récriminations qui proviennent toutes des locataires de cet homme de 55 ans, ancien patron du bâtiment en invalidité contraint à la liquidation de sa société et qui tire un revenu de ses maisons.

Les tensions ne cessant d’empirer, l’affaire a finalement dû être tranchée par le tribunal de Cherbourg . Il faut dire que de manière récurrente, quelque temps après leur arrivée et des débuts sans encombres, les locataires subissaient des pressions, courriers agressifs voire menaces d’expulsion manu militari dans les 24 heures. À chaque fois, le propriétaire les accuse de dégrader son bien. Les victimes se disent harcelées, espionnées, sans oublier les insultes et la diffamation. La situation est d’autant plus pénible que locataires et propriétaires vivent dans la même cour.

Des faits identiques en 2017

Fin novembre 2020, la tension monte d’un cran quand un locataire dépose plainte, déclarant que le propriétaire irascible lui a asséné des coups de pieds et de poing et un coup de canne-épée après lui avoir sauté dessus. Une perquisition permet d’ailleurs de saisir peu de temps après la canne-épée et une arme au domicile du mis en cause. D’autres locataires confirment des violences physiques et déclarent souffrir depuis de troubles du sommeil et de l’alimentation. Et pour alourdir le dossier du propriétaire, les experts le décrivent comme impulsif, paranoïaque et agressif et son casier comporte trois mentions dont l’une relative à des violences sur d’anciens locataires , des faits remontant à 2017.

Pour cet homme qui aurait lancé au locataire, agressé à coup de canne-épée, «Je vais te crever, je vais te dégager de ma baraque» , le tribunal a retenu une condamnation à 15 mois de prison ferme, 1000 euros d’amende et interdiction de porter une arme pendant 10 ans. Même s’il a refusé de signer la feuille lui signifiant sa condamnation, le tribunal lui a accordé un délai pour son incarcération. Elle ne sera effective que le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour lui « laisser le temps de préparer (ses) affaires », selon la juge.