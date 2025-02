Le point sur le marché immobilier en montagne / iStock.com - momo11353

Quels attraits ?

Selon Athena Advisers, une société de conseil immobilier spécialisée dans l’immobilier neuf et très présent dans toutes les Alpes, le marché du neuf s’avère très dynamique dans les Alpes Françaises, tant au niveau de l’offre que de la demande. Charles-Antoine Sialelli, le directeur Alpes de la société, précise que cette tendance s’explique en partie par les investissements réalisés ces dernières années par les stations de ski afin de rénover leurs installations. Les grands espaces, le dépaysement assuré, la vue imprenable ou encore l’accessibilité en voiture constituent également des attraits pour la majorité des acheteurs. Cerise sur le gâteau : la tenue des Jeux Olympiques d’hiver en 2030 dans une partie des stations des Alpes vient parachever la liste des atouts.

Quels profils d’acheteurs ?

Charles-Antoine Sialelli précise par ailleurs que les Alpes séduisent des acheteurs venant de toutes parts (résidents de pays européens voisins, du Moyen-Orient, des États-Unis ou encore du Brésil) disposant de budgets confortables – de 2 à 10 millions d’euros en moyenne. L’entreprise note cependant une augmentation des demandes pour des budgets supérieurs à 10 millions d’euros et des surfaces dépassant les 500 m². Charles-Antoine Sialelli pointe également un accroissement de la clientèle américaine, attirée par l’accessibilité des pistes et des forfaits de ski, moins chers que les forfaits des stations américaines. En parallèle, les entreprises et fonds américains investissent plus largement dans les Alpes – le groupe Vail Resorts, l’un des plus grands opérateurs de ski au monde, a acquis deux domaines skiables en Suisse, à Crans-Montana et Andermatt.

Quelles stations à quel prix ?

Dans les Alpes, les stations les plus connues restent les plus courtisées par les investisseurs, même si d’autres domaines, plus discrets, bénéficient d’une offre immobilière plus compétitive. Constants ou en augmentation, les prix varient selon les surfaces, l’orientation, les prestations générales ainsi que, bien évidemment, de la station. Si le mètre carré se négocie en moyenne à 50 000 euros à Courchevel 1850 ou à Val d’Isère, il faut compter 5 000 euros/m² en moyenne à Samoëns.