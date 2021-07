Le Pays basque augmente les impôts locaux pour éviter la hausse des résidences secondaires

Ces majorations de la taxe d'habitation s'expliqueraient également par des pressions des nationalistes basques. (Pixabay / PhotoMIX-Company)

Plusieurs municipalités du Pays basque ont décidé de majorer la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. L'objectif est de conserver des biens immobiliers pour les locaux, qui peinent à se loger.

Dans le Pays basque, plusieurs municipalités ont décidé d'alourdir la fiscalité des résidences secondaires. Le but est de tenter de conserver des biens immobiliers pour les locaux, qui peineraient de plus en plus à se loger. Ces majorations de la taxe d'habitation s'expliqueraient également par des pressions des nationalistes basques, rapporte Les Échos.

De plus en plus de résidences secondaires

Anglet a déjà voté une augmentation de la taxe d'habitation de 40 à 60 %. Même constat à Urrugne, qui passe de 20 à 60 %, ou Ascain. D'autres y réfléchissent encore, comme la municipalité de Biarritz. Le maire LR, qui a longtemps été contre cette augmentation, aurait ouvert la porte à une telle proposition lors du conseil municipal de juin dernier.

De son côté, le maire UDI et président de l'agglomération de Bayonne réfléchirait également à un tel plafonnement, contre 35 % à l'heure actuelle. Car la situation pourrait bien empirer selon ceux qui se battent contre l'augmentation de ces résidences secondaires. Elles pourraient être 51 000 dans le Pays basque en 2026, soit 10 000 de plus en 10 ans, selon le maire de Saint-Pierre-d'Irube à Sud Ouest. « Avant de permettre à certains d'avoir deux toits, la priorité est de permettre aux ménages locaux d'en avoir un décent et accessible », a assuré l'édile.

Un malus pour les Basques installés ailleurs

Mais ce constat n'est pas totalement partagé par Pierrette Echeverria, présidente de la section départementale de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Cette dernière regrette certaines positions radicales et ajoute que « la vente récente à 40.000 euros le mètre carré, un bien exceptionnel sur la mer, a suffi à renflammer le débat ».

Pour autant, elle confirme une récente surpopulation qui peut notamment s'expliquer par l'augmentation du nombre de télétravailleurs. Mais Pierrette Echeverria regrette cette augmentation fiscale, qui pourrait également empêcher les Basques installés ailleurs de conserver leurs biens, devenus des résidences secondaires.