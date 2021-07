La startup lyonnaise Coloc.fr propose une solution clé en main aux investisseurs immobiliers et une expérience de « coliving » inédite aux étudiants et aux jeunes actifs. Une offre complète, à destination des locataires et des investisseurs immobiliers. Décryptage.

Le pari de Coloc.fr pour les investisseurs et les locataires - iStock-svetikd

Qu'est-ce le « coliving »

Séduire les locataires et les investisseurs

5 millions d'euros d'actifs sous gestion

Une marketplace 100 % dédié

« Coliving », derrière ce terme emprunté à l'anglais et savamment brandé se cache une nouvelle forme de cohabitation. Prisé par les jeunes urbains, comme par les nomades numériques - comprenez les télétravailleurs et les entrepreneurs qui voyagent de ville en ville sur des périodes plus ou moins longues -, le « coliving » consiste à transformer une maison ou un espace commercial en maison à partager. L'habitation, meublée, se décompose en espaces privatifs (chambre, salle de bain ou encore petite cuisine) et collectifs (salon, salle de sport, bibliothèque, SPA, jardin, etc.). L'offre locative comprend un large panel de services mutualisés comme le Wifi, le ménage, un parking surveillé, un abonnement, des cours de sport, etc.Surfant sur une tendance en plein boom, Coloc.fr propose une offre double, à destination des investisseurs et des locataires. Les locataires profitent d'un cadre de vie agréable et d'un ensemble de services à un prix abordable. Les investisseurs immobiliers bénéficient quant à eux d'une expérience clé-en-main avec des rendements attractifs. Coloc.fr les accompagnent dans les étapes cruciales du projet, effectuant la recherche, la rénovation du site et prenant la responsabilité de son exploitation. L'investissement est sécurisé et le loyer garanti contre les impayés ou la vacance locative.Créée par des Lyonnais en 2020, la startup se targue d'avoir acquis 5 millions d'euros d'actifs sous gestion en moins d'un an. Cela représente 1200 m2 déployés et 50 lots en exploitation dans le Grand Lyon. Coloc.fr accueillera ses premiers locataires en septembre 2021. La livraison de LAMAIZ(TM), un espace de « coliving » de 250 m2 à Lyon Bachut, marque le coup d'envoi de l'activité immobilière de l'entreprise, pourtant déjà active dans le secteur. L'espace locatif, proche des transports en commun et de plusieurs services essentiels offre une expérience « all inclusive » à une clientèle jeune. Les locataires pourront notamment profiter d'un jardin, d'une buanderie et d'une salle de sport sur place.Poursuivant sur sa lancée, la startup entend bien s'imposer comme la référence française de la colocation et du « coliving ». Un partenariat entre Coloc.fr et le site d'annonces immobilières ParuVendu devrait faire naître une marketplace 100 % dédiée à la thématique du « coliving ». Le site, actuellement en développement, sera accessible dès la rentrée 2021. Ciblant particulièrement les étudiants et les jeunes actifs en quête d'un logement partagé agréable et abordable, le site vise à promouvoir un effort de création de colocations et de « colivings » dans toute la France.