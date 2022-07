Le paiement fractionné, nouveau mode de consommation ?

Le paiement fractionné est en plein essor (Crédits photo : Pixabay - Steve Buissinne )

Proposé depuis plusieurs années aux consommateurs, le paiement fractionné connaît ces derniers mois un essor inédit, à la croisée de la crise sanitaire et de l'inflation qui gagne le pays.

Une manière de consommer en plein essor

Acheter tout de suite une télévision, mais la payer en 3 ou 5 fois ? C'est possible, grâce à ce que l'on appelle le paiement fractionné.

Cette facilité de paiement peut être proposée aussi bien en ligne qu'en magasin en sélectionnant l'option au moment de régler son achat.

Si le paiement fractionné existe depuis longtemps, les acheteurs y ont de plus en plus recours depuis quelques mois, du fait de la crise sanitaire et de l'inflation qui réduit leur pouvoir d'achat.

A l'échelle européenne, plus d'un Européen sur 3 a déjà payé un achat en plusieurs fois ou en différé (1). La palme revient aux Belges et aux Portugais avec 40% et les Français arrivent bons troisièmes avec 37%.

La France se hisse même sur la seconde marche du podium des pays les plus utilisateurs du paiement fractionné.

Quel est le profil des utilisateurs du paiement fractionné ?

Prudents, les Européens ont un usage très raisonné du paiement fractionné :

52% utilisent les facilités de paiement pour équilibrer leur budget

40% utilisent les facilités de paiement pour faire face à un imprévu.

Seulement 19% ont recours au paiement fractionné pour se faire plaisir – une proportion qui monte cependant à 28% pour les Français.

Les montants sont eux aussi raisonnables puisque 63% des paiements fractionnés concernent des montants inférieurs à 500 euros – Les montants de plus 1.000 euros ne concernent que 15% des cas.

Le recours au paiement fractionné est entré dans les mœurs comme un élément d'aide supplémentaire dans la gestion du budget. Il est même devenu un enjeu de taille pour les marques puisque plus de 6 Européens sur 10 qui utilisent les facilités de paiement sont prêts à changer d'enseigne pour en bénéficier.

Zoom sur CLI€

Toujours à la recherche des solutions agiles pour accompagner ses clients, Boursorama banque a développé l' offre CLI€ un crédit court terme récompensé en 2021 du prix de l'innovation (2).

Facile d'utilisation : le financement CLI€ permet aux clients Boursorama éligibles d'étaler une dépense en 3 mensualités pour un montant compris entre 200 et 2.000 euros.

le financement CLI€ permet aux clients Boursorama éligibles d'étaler une dépense en 3 mensualités pour un montant compris entre 200 et 2.000 euros. Clair : le simulateur vous indique le montant maximum que vous pouvez emprunter en fonction de vos encours moyens détenus chez Boursorama Banque.

le simulateur vous indique le montant maximum que vous pouvez emprunter en fonction de vos encours moyens détenus chez Boursorama Banque. Liberté d'utilisation : vous pouvez utiliser les fonds librement, sans avoir à vous justifier.

vous pouvez utiliser les fonds librement, sans avoir à vous justifier. Budget maîtrisé : les échéances sont prélevées à 30, 60 et 90 jours à compter du déblocage des fonds.

Bon à savoir : Vous ne pouvez pas souscrire plusieurs CLI€ simultanément. Le premier CLI€ doit être intégralement remboursé pour pouvoir en souscrire un nouveau.

