Le nombre de logements à louer se raréfie de plus en plus

Pendant que l’offre baisse, la demande explose... Le portail d’annonces immobilières Bien’Ici enregistre en moyenne au niveau national 87 demandes pour un studio à louer, contre 50 demandes l’an dernier.

Seules 27% des annonces concernent désormais des logements à louer (contre 73% des biens en vente), soit 10 points de moins qu’avant la crise sanitaire, selon BFM qui s’appuie sur des chiffres du site Bien’Ici.

Dans certaines régions, comme en Bretagne, en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou dans les Pays de la Loire, on comptabilise 8 biens à vendre pour 2 à louer. Même en Île-de-France, le nombre d’annonces de biens à louer représente moins de 27% du total des annonces. Toutes les régions de France présentent un marché de la location minoritaire. La région Grand Est est la seule qui dépasse la barre des 30% d’annonces de biens à louer.

Les biens qui sont le plus concernés par cette pénurie sont les petites surfaces. L’offre de studios à louer a reculé de 12% sur un an et de 10% pour les deux pièces. Or, les studios sont les logements les plus recherchés pour la location.

Des propriétaires qui vendent leur bien

Les contraintes imposées aux propriétaires bailleurs qui louent des logements énergivores, à l’image du gel des loyers des passoires thermiques F ou G entré en vigueur ce mercredi, les dissuadent notamment de continuer à mettre leur bien en location. Nombreux sont les propriétaires qui se séparent donc de leur bien faute de pouvoir le rénover. Dès le 1er janvier 2023, les pires passoires thermiques (qui consomment plus de 450 kwh par m² et par an) ne pourront d’ailleurs plus être louées. Environ 140.000 logements classés G sont concernés, selon le dernier décompte du gouvernement. Le reste des passoires thermiques classées G seront interdites à la location à partir du 1er janvier 2025. Puis ce sera au tour des F en 2028 et des E en 2034.

