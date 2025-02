Le marché des SCPI en 2024 : entre résilience et adaptation

Le marché des fonds immobiliers non cotés en France a connu une année charnière en 2024, reflétant à la fois les défis du secteur immobilier et sa capacité d'adaptation. Dans un contexte de début de baisse des taux d'intérêt venant en soutien du marché après deux années assez compliquées, les différents véhicules immobiliers ont connu des évolutions contrastées l’année dernière avec une tendance plutôt encourageante au quatrième trimestre.

La collecte des SCPI rebondit en fin d’année

Le volume d'investissement dans l'immobilier d'entreprise en France a atteint 12,1 milliards d'euros en 2024, en recul de 2% par rapport à 2023. Quant à elles, les SCPI ont enregistré une collecte brute de 4,7 milliards d'euros, marquant un repli significatif de 38% sur un an.

Toutefois, le dernier trimestre 2024 a montré des signes plus positifs avec une collecte brute de 1,3 milliard d'euros, en progression de 24% par rapport à la même période en 2023. Le marché a donc probablement atteint un point bas de collecte courant 2024.

Les stratégies diversifiées recueillent les faveurs des investisseurs

L'année 2024 a également été marquée par une nette préférence des investisseurs pour les stratégies diversifiées. Les SCPI dites « diversifiées » représentent 20% des véhicules et ont capté 68% de la collecte brute, devançant largement les SCPI spécialisées dans les bureaux (14%), la santé et l'éducation (7%) ou encore la logistique (5%). Cette tendance témoigne d'une recherche accrue de résilience face aux incertitudes du marché.

Performance et valorisation : un bilan nuancé

Selon l'Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), le taux de distribution moyen des SCPI s'est établi à 4,72% en 2024, en hausse de 20 points de base par rapport aux 4,52% affichés en 2023. Cette progression s'explique principalement par la baisse du prix de part moyen de 4,9% en 2023, les revenus distribués étant rapportés à une base plus faible pour le calcul du taux de distribution.

Les performances distribuées varient significativement selon les secteurs, allant de 4% pour les SCPI « santé et éducation » à 5,8% pour les SCPI diversifiées.

L'évolution des prix de parts reflète les mutations du marché :

Le secteur des bureaux a été particulièrement touché avec une baisse moyenne de 7,1% du prix de part alors que les SCPI résidentielles et diversifiées ont légèrement progressé.

Dynamique du marché secondaire et innovation

Le marché secondaire des SCPI est resté actif avec 1,2 milliard d'euros de parts échangées en 2024. Le quatrième trimestre a vu une amélioration notable avec une diminution de 7% des parts en attente de retrait, qui représentent désormais 2,7% de la capitalisation totale.

Malgré les difficultés du secteur, l'innovation se poursuit sans relâche avec le lancement de 19 nouvelles SCPI en 2024 – 8 de plus qu’en 2022 et 12 de plus qu’en 2023 – représentant 9% de la collecte nette totale. Cette forte dynamique de création témoigne de l'adaptation rapide du secteur aux nouvelles conditions de marché.

Perspectives 2025

Selon Frédéric Bôl, président de l'ASPIM, le marché montre des signes tangibles de rééquilibrage après une période difficile. La baisse des taux courts crée un environnement incontestablement plus favorable pour 2025, laissant entrevoir un possible regain d'attractivité sur l’immobilier. Néanmoins, le segment des bureaux reste toujours sous tension, confirmant l'intérêt de se positionner sur des stratégies diversifiées.

La capitalisation totale des SCPI s'établit à 88,5 milliards d'euros fin 2024 selon l’ASPIM, en léger repli de 1,7% sur un an, démontrant la résilience globale du secteur malgré un contexte économique qu’on peut qualifier de complexe depuis trois ans.