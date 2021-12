Le marché de l'immobilier flambe dans les Alpes, les prix station par station

Les prix de l'immobilier flambent dans les stations des Alpes depuis le début de la crise sanitaire (illustration). (Pxhere)

Face à l'engouement des Français pour l'immobilier de montagne, l'offre peine à satisfaire la demande. Les prix ont donc tendance à augmenter dans la quasi-totalité des stations de ski des Alpes. Les domaines de la Savoie sont les plus chers tandis que les prix sont plus raisonnables en Isère ou dans les Hautes-Alpes.

Depuis la fin du premier confinement, au printemps 2020, l'immobilier de montagne est en plein boom. Si les acheteurs potentiels sont de plus en plus nombreux, les biens se font rares ce qui a pour effet de faire grimper les prix, rapporte Le Dauphiné Libéré .

La Savoie, département le plus cher

« En 18 mois, la demande a été telle que l’offre de biens à la vente est aujourd’hui pénurique » , a déclaréJean-Jacques Botta, administrateur de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) Savoie-Mont Blanc dans les colonnes du quotidien régional. En 2021, le prix des appartements anciens a augmenté dans presque toutes les stations des Alpes, selon lesstatistiques des Notaires de France.

Parmi les départements les plus prisés et donc les plus chers figure la Savoie. Avec Courchevel et Megève, ce territoire concentre les deux stations de ski les plus onéreuses des Alpes françaises. Conséquence :le prix du mètre carré a augmenté de 3,9% pour les stations de Maurienne (2 500 € le m²), de 6,5% en Tarentaise (4 230 € le m²) et de 5,7% dans les Trois Vallées (6 800 € le m²).

Des prix plus attractifs dans les Hautes-Alpes

Du côté de la Haute-Savoie, la hausse du prix du mètre carré a été de9,1% dans les Aravis (5 590 € le m²), de 9,6% dans la zone du Grand Massif (3 960 € le m²), de 9,3% dans le secteur du Mont Blanc (5 540 € le m²) mais il a baissé de 1,1% aux Portes du Soleil (4 690 € le m²).

Pour des tarifsplus abordables, il faut se tourner vers l'Isère. Les prix ont augmenté un peu partout mais restent plus raisonnables :2050€ le m²dans le massif de Belledonne (2050€ le m²), 3 830 € le m² en Oisans ou encore2 740 € le m² dans le Vercors. Même constat dans les Hautes-Alpes, où les prix explosent mais restent plus abordables.