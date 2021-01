Avez-vous entendu parler du projet de La Poste du Louvre ? Si ce n'est pas (encore) le cas, voici ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Le grand projet de La Poste du Louvre - iStock-neko92vl

Un chantier titanesque

Que va-t-on trouver à La Poste du Louvre ?

Un projet qui divise

122 millions d'euros, c'est le coût total du chantier de La Poste du Louvre. Les travaux ont débuté en 2016. « Notre ambition est d'ouvrir cet îlot industriel naguère réservé à La Poste pour en faire un ensemble urbain que chacun traversera à sa guise. Le public sera aussi varié que les usages, entre commissariat, halte-garderie, espace de coworking... Parce qu'il restitue ce patrimoine à chacun, ce projet est l'antidote à la muséification des villes européennes » expliquait Dominique Perrault en 2019. Entre 180 et 300 personnes ont travaillé quotidiennement sur ce chantier pour lequel il a fallu procéder à une dépollution (plomb et amiante) qui a entraîné six mois de retard. Puis il y a eu la pandémie et les confinements/couvre-feux. La première phase des travaux vient de se terminer. Le site original a vu le jour en 1886, construit par Julien Guadet et délimité par trois rues parisiennes (du Louvre, Etienne Marcel et Jean-Jacques Rousseau) ainsi que par le passage Gutenberg. Considéré comme étant un véritable chef d'œuvre, il est doté d'une remarquable façade en pierre et d'une charpente métallique qui n'est pas sans rappeler la célèbre Dame de Fer. L'ancien hôtel des postes, plus vaste centre de distribution du pays, occupait 32 000 mètres carrés de surface de plancher.Laurent Taïeb va être l'un des premiers à prendre livraison et possession de centaines de mètres carrés de La Poste du Louvre. Que va-t-il proposer ? Un hôtel cinq-étoiles de 82 chambres et suites installé du deuxième au dernier étage. Trois espaces de restauration y sont également prévus. Dans cet immeuble magistral où colonnes, grandes arches et poutres en métal se côtoient, des commerces, espaces de coworking et logements sociaux sont aussi prévus. Dominique Perrault, architecte du projet et lauréat en 2012 du concours lancé par Post Immo, le qualifie de « concentré de ville mixte ». On y trouvera également : Une terrasse végétalisée de 500 mètres carrés ; Un bar/lounge rooftop de 360 mètres carrés pouvant accueillir 499 personnes ; 13 commerces thématiques répartis sur 2 150 mètres carrés ; Un hub de logistique urbaine (au sous-sol) d'une surface de 1 000 mètres carrés ; Un grand commissariat de police de 2 000 mètres carrés ; Une halte-garderie de 440 mètres carrés ; Une salle d'études de 250 mètres carrés ; Un bureau de poste de 750 mètres carrés.Lorsque le projet de restructuration de La Poste du Louvre a été évoqué, des voix se sont élevées contre ce dernier, estimant qu'il allait dénaturer le travail de l'architecte d'origine (Julien Guadet). L'association Paris Historique a même demandé à ce que l'édifice soit protégé par le ministère de la Culture. Cependant, Vincent Berjot, directeur des patrimoines (au nom d'Aurélie Filippetti), a refusé l'instance de classement. L'architecte des bâtiments de France a quant à lui validé les changements prévus (baies, couvertures...), des modifications ayant déjà été apportées à la suite d'un incendie.