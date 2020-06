Le confinement a fait évoluer les projets immobiliers

Le confinement aura permis à beaucoup de Français de réfléchir à leur situation professionnelle comme personnelle. Certains se sont essayé au télétravail et d'autres ont dû passer plusieurs semaines enfermés dans des appartements en pleine ville. En conséquence, nombreux sont ceux qui revoient leurs projets immobiliers.

Envie de nature

Exode vert

Changement de vie

Depuis le début du confinement, certains Français ont découvert et apprécié le télétravail. D'autres ont vécu enfermés dans des studios/appartements situés en pleine ville et cela n'a pas été simple tous les jours. Par conséquent, certains Français envisagent un déménagement à la campagne où la vie est plus calme et l'air plus respirable. Cette tendance est-elle nouvelle ? Pas vraiment. L'envie de nature des Français remonte en fait à 2018. Les canicules, les manifestations mais aussi le réchauffement climatique ont encouragé bon nombre de citadins à laisser la ville de côté et à privilégier la campagne et le bord de mer. Avec le confinement, ce besoin de vert s'est accentué. Et ce phénomène ne concerne pas que des villes comme Paris. En Bretagne, Saint-Malo (pourtant en bord de mer) voit de plus en plus d'habitants partir au profit de villes plus petites et plus familiales comme Ploubalay (commune de Beaussais-sur-Mer) dont la situation idéale séduit. La ville se trouve dans les Côtes d'Armor (22) à proximité de la frontière avec l'Ille-et-Vilaine (35) et près de jolies plages et autres coins sauvages voués à le rester car situés en zones inondables.A la suite du confinement, pas moins de 200 000 ménages français pourraient participer à cet exode vert. Cela représenterait 10 % des plus de deux millions de transactions annuelles (achats et locations confondus). Certains prévoient même d'acheter à la campagne tout en gardant un pied-à-terre en ville. Mais pour beaucoup, c'est plutôt la revente de leur logement situé à Paris ou à Rennes, par exemple, qui pourra leur permettre d'acheter un bien d'une surface plus importante en campagne normande ou encore bretonne. Car, la Bretagne, la Normandie et le Sud-Ouest sont les régions les plus attirantes aux yeux de celles et ceux que la vie citadine lasse. La proximité de la nature n'est cependant pas suffisante pour certains citadins. En effet, vivre en bord de mer ou encore en pleine campagne est une chose, mais encore faut-il que le bien soit situé non loin d'une gare voire d'un aéroport. La proximité des écoles et autres commerces est aussi un critère récurrent.Pour celles et ceux qui envisagent de quitter la ville, ce changement pourrait s'accompagner d'autres nouveautés. Certains citadins rêvent de se reconvertir quand d'autres veulent investir dans l'immobilier avec leurs parents. Pourquoi ? Afin de bénéficier d'un budget plus élevé et d'éviter à ces derniers un futur placement en EHPAD. Toutefois, la question qui se pose est la suivante : les citadins, habitués à avoir restaurants, bars, cafés, théâtres, transports, et cinémas à portée sont-ils réellement prêts à tout quitter pour vivre en pleine campagne ? C'est en tout cas un élément important à prendre en considération avant d'investir dans la pierre.