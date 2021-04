Le confinement a dopé les envies de déménager des Français

Le quart de la population envisage de changer de domicile cette année. Une tendance forte chez les moins de 35 ans et les Franciliens.

Si l'exode urbain tant annoncé n'a toujours pas eu lieu, il pourrait bien se faire au fil de l'eau. Une chose est sûre: les Français expriment une bien plus grande envie de déménager depuis qu'est survenue la crise sanitaire. Selon le baromètre 2021 réalisé pour l'Officiel du déménagement par Opinionway (en mars 2021), 25% des Français déclarent vouloir déménager cette année. Un énorme bond de 10 points par rapport à l'an dernier.

Et parmi ceux que le Covid pousse à aller voir ailleurs, les moins de 35 ans se taillent la part du lion. Ils sont pas moins de 1 sur 2 à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. L'étude montre que parmi ces jeunes, 55% d'entre eux vivent actuellement en appartement et souhaitent bouger vers un cadre plus vert et plus familial. Assez logiquement, ces attentes sont surreprésentées en Île-de-France. Dans cette région, 29% des habitants comptent déménager en 2021, soit 4 points de plus que l'an dernier et 6 points de plus que les aspirations à bouger dans les autres régions.

Se rapprocher de sa famille et des amis

L'aspiration à un cadre plus vert est importante mais se rapprocher du cercle familial est une valeur qui a énormément grimpé aussi avec les confinements successifs. Ainsi, si 54% des sondés affirment pouvoir envisager de déménager pour saisir une opportunité professionnelle, ils sont aussi désormais 50% à déclarer qu'ils voudraient bouger pour se rapprocher de leur famille ou de leurs amis. Ils sont par ailleurs la même proportion à envisager de changer de domicile pour scolariser leurs enfants dans un meilleur établissement ou un établissement spécialisé.