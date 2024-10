Le chanteur Billy Joel vend ce manoir car il lui coûte trop cher en taxes

La star américaine paie près de 600.000 dollars annuels d’impôts sur cette propriété. Mais il est vrai que l’artiste compte tirer 50 millions de dollars de sa vente.

Il n’y a pas que chez nous que la taxe foncière ou la taxe d’habitation (pour ceux qui continuent à la payer) restent en travers de la gorge de certains contribuables . Jusqu’aux États-Unis et en particulier dans le secteur de New York réputé pour la lourdeur de ses impôts fonciers, la pilule a parfois du mal à passer. Pour le chanteur Billy Joel , c’est même devenu l’un des arguments majeurs pour se défaire de son immense manoir de Long Island, dans l’état de New York. À la journaliste du New York Times venue l’interroger sur cette mise en vente, l’auteur du tube «Honesty» explique que les 570.000 dollars annuels de taxes (530.000 euros) ne sont pas étrangers à sa décision. «Ce n’est pas bon marché, disons-le ainsi, confie-t-il. Malgré tout mon succès financier, ça fait beaucoup malgré tout, vous voyez.»

Il faut reconnaître aussi que si la note fiscale annuelle est particulièrement violente, quasiment deux fois la transaction immobilière moyenne en France, le bien est hors normes. Billy Joel le reconnaît lui-même: lui qui a grandi dans les quartiers populaires de Long Island rêvait devant ces fastueuses propriétés inabordables aux mains de « salauds de riches », selon son expression de l’époque. Et c’est le même homme qui a acheté ce manoir en 2002 pour la somme rondelette de 22,5 millions de dollars. Au fil des années la propriété a été transformée et agrandie pour atteindre des proportions et un faste digne de « Gatsby le Magnifique », selon Billy Joel.

Un bowling privé

Jugez du peu: la propriété se subdivise en 4 pavillons: la villa principale, la villa côté mer, la maison d’amis et celle du gardien, le tout offrant 18 chambres, 24 salles de bains sur pas loin de 2000 m² habitables et près de 100.000 m² de terrain. Sans oublier les prestations de haut vol: 2 piscines, un ponton privatif, un héliport, un bowling de deux pistes, une salle de bal, une vaste bibliothèque en acajou, un hall d’accueil avec des plafonds à 10 mètres etc. Et pour que tout cela reste aux derniers standards du moment, l’artiste a fait renouveler récemment l’équipement, les salles de bains, les cuisines etc. Une grosse rénovation qui a fait grimper l’étiquette de prix à 49,9 millions de dollars (46,3 millions d’euros) alors que la propriété avait déjà été présentée au marché l’année dernière pour 49 millions de dollars.

Il faut croire que si le chanteur de «Just the way you are» se plaint de trop payer de taxes immobilières, son portefeuille foncier reste bien chargé. En effet, il explique au New York Times que sa résidence principale est plutôt située en Floride depuis que ses enfants ont effectué leur scolarité là-bas et s’y sont implantés. Mais cela ne l’empêche pas de conserver une confortable propriété dans son Long Island natal. Et en Floride également, il se révèle être un important multipropriétaire. Il vient tout juste d’y vendre un autre manoir, lui aussi de belles dimensions (1250 m² habitables, 9 chambres, 6500 m² de terrain) pour 42,6 millions de dollars. Il est vrai qu’il a consenti une grosse ristourne après une mise en vente pour 64,9 millions de dollars. Mais comme il avait acheté la propriété pour 22 millions en 2015 et envisagé de la revendre dès 2018 pour 33 millions, on ne peut pas dire qu’il soit perdant. Car si son immobilier lui coûte cher, il semble encore lui rapporter un peu plus.