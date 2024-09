La villa bretonne où séjourna la famille De Gaulle en juin 1940, est à vendre

Cette demeure de 267 m² est connue pour avoir été le refuge de la famille De Gaulle qui y séjourna du 11 au 18 juin 1940 avant de partir pour l’Angleterre.

Du couple De Gaulle, on connaît La Boisserie , l’ancienne résidence personnelle du Général et de son épouse Yvonne, à Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne). Mais il est une autre demeure moins connue du grand public: la villa d’Arvor. Située à Carantec, station balnéaire de la baie de Morlaix, dans le Finistère (29), cette propriété, où s’était réfugiée la famille de la sœur d’ Yvonne De Gaulle , Suzanne Vendroux en mai 1940, est connue pour avoir abrité, le 11 juin 1940, la famille de Gaulle qui a dû fuir Colombey après l’invasion des Allemands.

Le Général y a rejoint sa femme et ses trois enfants, le 15 juin 1940, comme l’indique une plaque commémorative, à l’entrée de la demeure (voir ci-dessous) . Avant de partir pour Londres où il prononça trois jours plus tard, à la radio de Londres, son fameux appel du 18 juin , date à laquelle sa femme et ses trois enfants ont quitté Carantec pour la capitale anglaise.

À 100 mètres de la plage (de la Grève Blanche et de la passe vers l’île Callot pour les connaisseurs), en plein cœur du quartier très recherché du port de Carantec, dans une « Bretagne un peu sauvage », la villa d’Arvor est à vendre. D’une surface de 267 m², elle a été « totalement rénovée - l’intérieur a été remis aux normes - en 2010 », affirme au Figaro François Pourcher, fondateur de Teyras («terre en vieil auvergnat), agence immobilière de luxe. « Les propriétaires ont voulu donner plus d’espaces et de qualité de vie tout en respectant les règles d’urbanisme », raconte François Pourcher.

C’est ainsi que cette maison familiale (7 chambres et six salles d’eau), acquise au début des années 2000 par un couple de Français « amoureux de la Bretagne et passionnés de l’histoire de De Gaulle », se compose d’une demeure principale de style breton en pierre mais aussi d’une extension moderne avec mezzanine, terrasse et pergola, le tout accompagné d’un jardin de plus de 500 m². Son prix? Près de 1,5 million d’euros. Des acheteurs intéressés ont déjà visité la villa qui devrait plaire à des familles parisiennes. « Carantec est distante de la capitale d’environ 3 heures en TGV + une vingtaine de minutes en voiture ou navette , souligne François Fourcher. C’est typiquement le genre de maison qui peut plaire aux familles. » Dans l’esprit des De Gaulle.