La vente de la maison la plus haute de Marseille plombée par des marches?

Une maison en béton blanc offre une vue vertigineuse sur la cité phocéenne. La centaine de marches qui conduisent à ce bien d’exception peuvent toutefois effrayer les potentiels acquéreurs.

Être à la même hauteur que la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, c’est loin d’être donné à tout le monde. Quand la célèbre famille Kretz a eu pour mission de dénicher un bien à Marseille, non loin de l’animation du centre-ville et de ses multiples commerces mais en même temps sans vis-à-vis, en un mot une perle rare, elle a trouvé la maison la plus haute de Marseille . Rien que ça! Ce bien d’exception situé dans le 6e arrondissement de Marseille, dans le quartier Vauban, et affiché au prix de 4,5 millions d’euros a été présenté ce jeudi sur TMC lors de la diffusion de la saison 3 de la série L’Agence.

La villa de plus de 400 m² suspendue dans les hauteurs de Marseille, à 5 minutes à pied du port, est située au même niveau que la splendide basilique. Surnommée le nid d’aigle, elle offre une vue imprenable à 360 degrés donnant la sensation d’être sur les toits de Marseille mais un pareil panorama se mérite. « Le seul petit bémol de cette maison, c’est son accessibilité. Il y a une centaine de marches à gravir pour y accéder et ça peut vraiment braquer. [...] Elle n’a pas d’accès voiture mais le jeu en vaut la chandelle », concède Valentin, l’un des frères Kretz chargé de la vente de ce bien d’exception érigé par André Stern, un disciple de Le Corbusier, dans les années 80. « Il y a en encore beaucoup là (des marches NDLR) ? J’espère que ça vaut vraiment la peine », s’inquiète la visiteuse, une business mentor pour des femmes chefs d’entreprises, que l’on suit dans la série avec son mari, un cadre dirigeant dans un groupe du CAC 40, et leur fils. Heureusement, Valentin a pensé à tout et une citronnade bien fraîche les attend pour les récompenser de leur périple.

Une ascension vertigineuse

Cette maison emblématique à Marseille, que l’on voit de quasiment tous les points de la ville, compte 6 chambres dont une suite parentale avec vue sur les îles du Frioul, dressées face à Marseille. Une fenêtre en forme de hublot donne sur la basilique, offrant la sensation que l’on peut la toucher, comme si l’on se trouvait dans une cabine de bateau qui voguait en direction de ce monument marseillais. Seule ombre au tableau, un lavabo de 20 centimètres de diamètre dans la salle de bain de la chambre parentale. Soit un petit lavabo plus digne d’un bateau que d’une maison. La salle à manger de plain-pied avec terrasse panoramique de 75m² surplombe aussi la ville. Une piscine disposant d’un accès intérieur et d’un accès extérieur et une dépendance de 45m² avec une terrasse de 12m² et un jardin privé complètent ce bien grandiose. De quoi accueillir de la famille ou des amis.

Malgré tous ces atouts, l’ascension vertigineuse (230 marches exactement), passage obligé pour accéder à la propriété, a eu raison de la motivation des acquéreurs potentiels. « Jamais on n’aurait pu penser visiter une maison avec une aussi belle vue. Cette maison perchée face à Notre-Dame-de-la-Garde, on ne peut pas mieux rêver comme emplacement... Pour nous, on se dit ça fait faire du sport mais on pense surtout à nos parents, qui ont un certain âge, que l’on reçoit très souvent à la maison et on sait déjà que nos parents ne seront pas en mesure de venir à la maison et ça pour nous c’est un point vraiment bloquant», expliquent-ils à regret . Ce à quoi Valentin Kretz répond avec humour: « C’est dur d’y remédier, je pourrais difficilement les monter sur mon dos ». Avis donc aux jeunes sportifs prêts à payer de leur sueur pour une vue incomparable sur Marseille, grâce à cette villa « presque en suspension au-dessus de la faille », comme le mentionne l’Office de tourisme de la ville.