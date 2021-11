La construction de la Tour Triangle, qui alimente débats et polémiques depuis plus de dix ans, est désormais actée. La décision vient en effet d'être annoncée par la multinationale Unibail-Rodamco-Westfield (URW), porteur du projet. Le nouveau gratte-ciel viendra donc prendre sa place dans le ciel de Paris, au cœur du 15e arrondissement, d'ici le premier semestre 2026.

La Tour Triangle bientôt en construction / iStock-pawel.gaul

La Tour Triangle en quelques chiffres

La Tour Triangle : un projet initié dès 2001 par l'équipe socialiste

Embûches et rebondissements en tous genres

C'est au sud-ouest de Paris, dans l'enceinte du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, que débuteront en fin d'année les travaux de construction de ce projet titanesque. La Tour Triangle sera le troisième plus haut édifice parisien, après les tours Eiffel et Montparnasse, et viendra concurrencer les tours Duo, dont la construction dans le 13e arrondissement se terminera prochainement. Il faudra compter 50 mois pour voir s'élever, à 180 mètres de hauteur, ce gigantesque édifice de 42 étages, dont le coût sera de l'ordre de 700 millions d'euros. Sa longueur atteindra 155 mètres, et sa largeur 35 mètres à la base et 15 mètres au sommet. Selon la position d'où on la regardera, la silhouette de la tour sera différente : triangulaire ou en pointe. La surface de la Tour Triangle avoisinera les 90 000 m2 et abritera quelque 70 000 m2 de bureaux, 750 m2 de commerces donnant sur la rue, 2 600 m2 de terrasses végétalisées, ainsi qu'un restaurant et un bar panoramiques. Un centre de santé, un centre culturel et un hôtel de 120 chambres viendront compléter le large panel de prestations et de services proposés par le complexe. Quant à l'aspect économique, elle est susceptible de générer 5 000 emplois, directs et indirects.C'est Bertrand Delanoë, élu à la mairie de Paris en 2001, qui a été le fer de lance de cette initiative. Montparnasse, la dernière tour parisienne, datait de 1973. Dès le début de son mandat, il a milité pour la construction de nouvelles tours dans Paris intra-muros. Mais les écologistes de sa majorité ont refusé de voter la modification du PLU (Plan local d'urbanisme) qui prônait une hauteur maximale de 37 mètres pour les nouveaux bâtiments. En 2008, la majorité absolue a été obtenue par les socialistes. La voie était donc libre pour les projets ambitieux du maire qui, aux côtés de l'entreprise Unibail, a présenté quelques mois plus tard l'ébauche de la Tour Triangle. Évaluée à l'époque à 500 millions d'euros, elle est perçue comme un atout pour le développement économique et pour le rayonnement de la capitale, voire du pays.La date d'achèvement de la Tour Triangle était alors prévue pour fin 2014, mais de nombreux débats ont contrecarré cette projection optimiste. Un collectif d'associations de riverains, associé à des élus opposants, ont rejeté vivement l'initiative. En novembre 2014, un vote à bulletin secret du Conseil de Paris a entériné ce refus. La crise du Covid s'est rajoutée à un contexte tumultueux - jalonné de recours, accusations et contestations - pour retarder le projet et menacer son financement. Le groupe URW a dû trouver un nouveau partenaire financier pour pouvoir envisager la construction : l'assureur Axa est alors entré en scène. Quant à la construction du bâtiment, c'est le puissant groupe Besix, qui a déjà construit des tours dans le quartier d'affaires de La Défense, qui sera aux commandes. Le lancement du chantier continue à alimenter des réactions diverses et contradictoires. Outre la question judiciaire autour de la concession que s'est octroyée la ville de Paris, la critique la plus virulente est probablement celle de l'enjeu environnemental.