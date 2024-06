La SCPI Sofidynamic relève son objectif de distribution pour 2024

SOFIDY

Compte tenu du bon démarrage de son activité, la SCPI relève son objectif de taux de distribution brut annualisé à +8 %* minimum brut de fiscalité au titre de l'exercice 2024.

Une participation à hauteur de 5 % dans l'acquisition d'un centre commercial

Depuis son lancement, la SCPI Sofidynamic a réalisé son premier investissement en participant à l'acquisition du centre commercial O'Parinor situé à Aulnay-sous-Bois (93) pour un montant de 10,2 M€ (soit 2 966 €/m² net vendeur). Cet actif est un des 10 centres commerciaux les plus importants d'Ile-de-France avec 11 millions de visiteurs par an, et possède une localisation stratégique qui sera encore renforcée par l'arrivée du Grand Paris Express (à partir de 2026).

L'actif comprend 188 boutiques, 14 salles de cinéma et 4 062 places de stationnement sur 4 niveaux. Les boutiques sont composées à 79 % d'enseignes nationales et internationales (FNAC, Decathlon, Primark, H&M, ZARA, Darty, Intersport, C&A…).

Cet actif fait ressortir un taux de rendement immédiat à l'acquisition attractif de plus de 10 %**.

Tirez parti du point d'entrée offert par ce nouveau cycle immobilier avec Sofidynamic

Accessible à partir de 300 €, Sofidynamic est une solution d'épargne immobilière grand public. Elle affiche une commission de souscription limitée à 2 % HT (soit 2,4 % TTC) et aucune commission de retrait en cas de sortie au-delà de la durée de détention recommandée de 8 ans.

Avec un couple rendement/risque plus élevé et complémentaire aux SCPI « fond de portefeuille », cette SCPI de rendement est une alternative intéressante pour des épargnants souhaitant dynamiser leur exposition patrimoniale déjà constituée de SCPI au profil de risque plus défensif, telles que IMMORENTE , IMMORENTE 2 ou encore EFIMMO 1 .

*Cet objectif prévisionnel de distribution est un taux annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024) arrêté par la société de gestion sur la base d'hypothèses de marché et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

**La rentabilité immédiate des actifs acquis par la SCPI n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI et n'est pas garanti. Ce taux de rendement exprime le rapport entre les loyers annuels de l'actif à la date d'acquisition, et sa valeur d'acquisition frais inclus. Il peut évoluer après l'acquisition, et ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.