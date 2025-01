La SCPI Sofidynamic annonce une revalorisation de son prix de part de 5%

Dans un contexte devenu nettement plus compliqué pour les SCPI historiques, souvent affectées par des baisses de prix de parts significatives depuis 18 mois, la société de gestion Sofidy dévoile une nouvelle encourageante pour les détenteurs de parts de sa SCPI Sofidynamic. Lancée en février 2024, cette société civile de placement immobilier voit son prix de part revalorisé de 5% dès le début de l'année 2025, reflétant ainsi le dynamisme de sa stratégie d'investissement et la qualité de ses acquisitions.

Une revalorisation significative après moins d'un an d'existence

La hausse du prix de souscription – qui passe de 300 à 315 euros par part – intervient seulement 11 mois après le lancement commercial de ce véhicule d'investissement. Cette évolution s'accompagne d'un ajustement du prix de retrait, désormais fixé à 308,70 euros pour les parts détenues depuis plus de huit ans, contre 294 euros précédemment.

Cette revalorisation précoce témoigne de la capacité de la société de gestion à identifier et concrétiser des opportunités d'investissement à fort potentiel.

Une stratégie d'investissement diversifiée et performante

Sofidynamic se distingue par une approche d'investissement alliant diversification géographique et sectorielle. Si la SCPI privilégie les actifs commerciaux et les locaux d'activité, elle reste ouverte à d'autres typologies d'actifs. De plus, son périmètre d'intervention s'étend bien au-delà des frontières françaises, englobant l'ensemble de l'Espace Économique Européen, le Royaume-Uni et la Suisse.

La stratégie déployée vise particulièrement les villes secondaires européennes offrant des rendements attractifs immédiats, sans négliger les opportunités dans les grandes métropoles où une gestion active des actifs permet d'optimiser les performances.

La mutualisation des risques constitue un pilier fondamental de cette approche, avec une volonté affirmée de constituer un portefeuille granulaire.

Des acquisitions ciblées aux rendements attractifs

Le dernier trimestre 2024 a vu la concrétisation de trois acquisitions majeures, illustrant parfaitement la stratégie de la SCPI.

Des perspectives prometteuses

Les premiers mois d'existence de Sofidynamic sont marqués par des performances encourageantes, avec des niveaux de distribution dépassant largement l'objectif initial de 7% brut de fiscalité. Cette dynamique positive, couplée à la revalorisation du prix de part, confirme la pertinence du positionnement adopté par la société de gestion.

La stratégie déployée, axée sur la recherche d'actifs à fort potentiel et la diversification du risque, semble porter ses fruits. Dans un environnement économique en constante évolution, Sofidynamic démontre sa capacité à identifier et concrétiser des opportunités d'investissement génératrices de valeur pour ses porteurs de parts.

La montée en puissance de la SCPI Sofidynamic s'inscrit dans un contexte particulier pour le marché de l'immobilier tertiaire européen. Alors que de nombreux véhicules d'investissement immobilier font face à des défis de valorisation dans un environnement de taux d'intérêt élevés, la capacité de cette jeune SCPI à créer rapidement de la valeur mérite d'être soulignée. Sa stratégie orientée vers des actifs commerciaux en zone secondaire, traditionnellement moins exposés aux fluctuations cycliques que les bureaux des quartiers d'affaires, semble particulièrement pertinente. La granularité du portefeuille, combinée à des baux sécurisés avec des enseignes nationales établies, offre une forme de résilience appréciable dans le contexte actuel.

Cette approche prudente, associée à des rendements locatifs élevés dès l'acquisition, permet à la SCPI de constituer des réserves tout en assurant une distribution attractive à ses associés. La revalorisation rapide du prix de part témoigne ainsi non seulement de la qualité des actifs acquis, mais aussi de la robustesse du modèle économique adopté.