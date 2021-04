La SCPI PFO de Perial Asset Management acquiert un actif immobilier de santé en Allemagne

La SCPI PFO est le véhicule de Perial Asset Management qui est aujourd'hui le plus exposé aux marchés immobiliers européens hors France (32% à fin 2020, en hausse de 10 points par rapport à fin 2019), avec une rentabilité courante honorable dans le contexte sanitaire actuel (TDVM de 4,24% en 2020) et une quasi-stabilité de la valorisation immobilière du patrimoine à périmètre constant en 2020. Les épargnants continuent de plébisciter cette SCPI qui a collecté plus de 100 millions € en 2019, et environ 38 millions € en 2020 malgré la crise sanitaire.

Pour investir cette collecte, la société de gestion a procédé à une acquisition emblématique au cours du 1er semestre 2020: un immeuble de bureaux d'environ 5000 m2 situé à Amsterdam, pour un montant de 23,8 millions €.

Et Perial AM a récidivé au cours du second semestre 2020 en mettant la main cette fois-ci sur un établissement de santé en Allemagne pour 10,9 millions €. Cet ensemble immobilier est situé dans la ville thermale de Bad-Schönborn (Land de Bade-Wurtemberg). Le vendeur est le groupe Mikina. Le positionnement de cet établissement de santé est centré sur l'accompagnement des parents et des enfants dans des situations post-traumatiques (deuils, maladies psychosomatiques et métaboliques..), avec une patientèle constituée majoritairement de familles mono-parentales. Le bâtiment dispose de 140 appartements, d'un centre de soins, et de nombreux services annexes (bibliothèque, terrains de football et de volley-ball...). Pour les patients, le coût de ces soins de suite est pris en charge à 100% par les organismes de protection sociale allemands.

La transaction s'est effectuée sous forme de « sale and leaseback »avec l'exploitant, ce qui permet de sécuriser la rentabilité locative de l'actif sur une base de 6,25% acte en main, pour une durée ferme d'engagement de l'exploitant de 20 années.

« Dans le contexte actuel nous privilégions l'acquisition pour la SCPI PFO d'actifs alternatifs de santé, dont l'exploitation est par définition moins liée aux cycles économiques, situés au sein des meilleurs marchés européens. Cet actif offre de la visibilité grâce à un bail d'exploitation de longue durée, tout en octroyant un bon niveau de rendement potentiel » analyse Stéphane Collange, Directeur des Investissements de Perial Asset Management.