La SCPI PF Grand Paris acquiert un hôtel particulier dans le 17ème arrondissement de Paris

PERIAL Asset Management, la société de gestion de la SCPI PF Grand Paris, annonce avoir finalisé l'acquisition d'un hôtel particulier dans le quartier central des affaires parisien (Paris QCA) auprès d'un vendeur privé.

Situé au 9 rue Denis Poisson dans le 17ème arrondissement, à deux pas de l'avenue de la Grande Armée et de la Porte Maillot, cet immeuble d'une surface de 560 m2 est entièrement dédié à une utilisation tertiaire, ayant bénéficié d'une rénovation complète en 2015. Son taux d'occupation locative est de 100% sur un unique locataire, un cabinet d'avocats.

Dans le cadre du projet du Grand Paris, le secteur de la porte Maillot est stratégique car il correspondra à une station de la ligne Eole, le prolongement à l'ouest de la ligne E du RER qui reliera à terme trois gares parisiennes (gare du Nord, gare de l'Est et gare Saint-Lazare) avec le quartier d'affaires de la Défense et la ville de Nanterre.

« Avec cette acquisition, PERIAL Asset Management poursuit ses acquisitions pour le compte de PF Grand Paris en Ile de France, et de façon opportuniste à Paris Intra-muros, sur des actifs de qualité au sein des meilleurs quartiers parisiens. Cet actif présente de bonnes garanties de liquidité du fait de sa localisation en plein centre du QCA parisien, et dispose d'un potentiel significatif de valorisation et de réversion locative. » précise Yann Guivarc'h, Directeur Général de PERIAL Asset Management.