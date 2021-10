La SCPI Novaxia Neo dépasse les 100 millions € de capitalisation

La SCPI Novaxia Neo lancée il y a un peu plus de 2 ans par Novaxia fait partie des premières SCPI à avoir obtenu le label ISR dès novembre 2020. Spécialisée dans le « recyclage urbain », elle a d’autre part comme originalité de ne pas facturer de droits d’entrée aux associés lors de la souscription de parts. Sa capitalisation a dépassé la barre des 100 millions € au 31/08/2021 d’après Novaxia Investissement, qui précise par ailleurs que la SCPI Novaxia Neo devient éligible au financement à crédit.



Un développement qui s’accélère fortement en 2021

La trajectoire de la SCPI Novaxia Neo semble changer de dynamique depuis quelques mois. Après une année 2020 contrariée par la crise sanitaire sur le front de la collecte (12,5 millions € de collecte nette seulement sur l’ensemble de l’année), 2021 se présente sous des auspices bien meilleurs pour Novaxia Neo: tout d’abord, la forte hausse des valeurs d’expertises enregistrées sur le patrimoine existant a conduit la société de gestion à augmenter le prix de la part de 3,8 % au mois de juin, ce qui représente une des plus importantes revalorisations du marché cette année. Ensuite, le TDVM 2020 (taux de distribution sur valeur de marché) de 6 % net de frais positionne Novaxia Neo dans le top 10 -sur plus de 100 véhicules- des niveaux de distribution l’année dernière, fortement marquée par la pandémie, avec certains véhicules affichant des baisses de distribution à deux chiffres. Pour 2021, Novaxia Investissement a d’ores et déjà annoncé maintenir son objectif de distribution de 6 %, soit un dividende en hausse en valeur absolue puisque le prix de la part a significativement progressé. Novaxia affiche ainsi un TRI 2 ans très flatteur de 7,17% net de frais à fin juin 2021 pour Novaxia Neo. Du côté de la collecte, ce sont plus de 55 millions € de capitaux frais qui ont été levés par Novaxia sur sa jeune SCPI au 1er semestre 2021, soit plus de 4 fois le total de la collecte 2020. Et la dynamique se poursuit au 2nd semestre : la barre des 100 millions € de capitalisation a ainsi été franchie au 31/08/2021.

« Novaxia Neo est la première SCPI sans frais, le seuil symbolique des 100 millions d’euros de capitalisation est le signe que nos distributeurs ont pris conscience que ce système pouvait bénéficier à tous (…) Nous allons poursuivre notre stratégie innovante pour permettre à nos clients investisseurs d’atteindre notre objectif de rentabilité » résume Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.

Une SCPI originale tant sur le positionnement immobilier que sur la structure de frais

Novaxia Neo est une SCPI dite « mixte diversifiée ». Elle investit sur les marchés immobiliers français mais aussi européens, et peut cibler toute typologie de biens. Elle déploie ce que Novaxia nomme la « stratégie de réversibilité » qui met en œuvre le recyclage des actifs immobiliers en zone urbaine, expertise parfaitement maîtrisée par la société de gestion. Par exemple sur les actifs de bureaux, Novaxia imagine dès l’acquisition une potentielle seconde vie des bâtiments sous forme de logements. « C’est la SCPI du plan B » résume Mathieu Descout, le président de Novaxia Investisement.



L’autre particularité de la SCPI Novaxia Neo est d’être la première SCPI accessible sans frais de souscription (contre de l’ordre de 10% en moyenne sur le marché des SCPI), une architecture originale qui a depuis lors fait des émules, puisqu’une autre SCPI du marché a adopté ce modèle économique. Cette structure de frais rend la SCPI Novaxia Neo parfaitement adaptée au démembrement de propriété.



Cerise sur le gâteau : Novaxia Investissement a récemment annoncé que la SCPI Novaxia Neo est désormais finançable à crédit. « La possibilité de financer à crédit la SCPI est une preuve de reconnaissance de la confiance des partenaires bancaires sur la résilience de cette SCPI » se réjouit Mathilde Krieger.