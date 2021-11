La SCPI Novapierre Allemagne 2 récompensée par deux prix

La SCPI Novapierre Allemagne 2 de Paref Gestion a été lancée en juin 2019 et réplique sa précurseuse Novapierre Allemagne, première SCPI investie à 100% en Allemagne lancée en 2014, dont le succès commercial a entraîné la fermeture du capital aux nouveaux investisseurs -hors rachats compensés- avec plus de 500 millions € d’encours sous gestion. Novapierre Allemagne 2 cible l’immobilier de commerce situé majoritairement en Allemagne, une classe d’actifs immobilière qui a montré sa résilience depuis le début de la pandémie. A la fin du 1er semestre 2021, la SCPI Novapierre Allemagne 2 capitalisait 178, 9 millions € auprès de 3330 associés. Elle a récemment remporté deux prix auprès de médias spécialisés : un Top d’Or dans la catégorie « Espoirs » décerné par Toutsurmesfinances.com, et le prix de la solidité financière par le magazine Mieux Vivre Votre Argent.

Deux prix obtenus simultanément, une véritable reconnaissance de la qualité du patrimoine et de la gestion de la SCPI

La SCPI Novapierre Allemagne 2, une des 10 SCPI gérées par PAREF Gestion (société de gestion qui gère un encours global de 1,8 milliard €), occupe la première place du palmarès à deux reprises ce mois-ci : elle a été récompensée par un Top d’Or dans la catégorie « Espoirs » par Toutsurmesfinances.com, ainsi que par le « prix de la solidité financière » par le magazine Mieux Vivre Votre Argent.

« Nous sommes très fiers d’obtenir ces distinctions qui viennent récompenser notre savoir-faire historique en gestion d’actifs et notre expertise sur le marché immobilier commercial allemand. Ces prix sont également la concrétisation de nos efforts pour toujours mieux répondre aux attentes de nos partenaires CGP et Associés, que nous tenons à remercier une nouvelle fois pour leur confiance renouvelée ! » précise Paref Gestion dans son communiqué de presse.

« La SCPI Novapierre Allemagne 2, positionnée sur le marché immobilier commercial de la première économie de la zone euro, commence à trouver son rythme de croisière après des débuts difficiles, marqués par un retard des investissements par rapport à la collecte. Le jury a salué la décision de suspendre temporairement les nouvelles souscriptions de fin décembre 2020 à avril 2021, ce qui a permis de résorber l’essentiel des fonds restant à investir. Les performances financières sont tout naturellement appelées à s’améliorer pour se rapprocher progressivement de la norme » selon le jury du Top d’Or de Toutsurmesfinances.com.

Méthodologie des prix attribués

Depuis 2018, ToutSurMesFinances.com récompense les meilleures SCPI du marché en s’appuyant sur un jury indépendant d’experts reconnus du secteur, selon différentes catégories en décernant des prix, les « Top SCPI » : Grand Prix du jury, Prix de la rédaction, Performances long terme, SCPI de moins de 10 ans, SCPI Espoirs, Eco-Responsable, Relation associés. Parmi les membres du jury figurent le DG de Quantalys, société spécialisée dans les data financières, ainsi que -entre autres personnalités- le président de l’IMSI (Institut du Management des Services Immobiliers).

De son côté, le magazine Mieux Vivre Votre Argent organise pour la 9ème année d’affilée le Grand Prix des SCPI. Cette année, trois catégories ont été distinguées, en appliquant une méthodologie et des critères précis. En premier lieu, le prix de la performance financière, en retenant les critères du TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) et du taux de rendement interne (TRI) sur trois ans. Ensuite, le podium de la solidité financière, se basant sur les critères du taux d’occupation financier (TOF), du rendement immobilier, de la performance du portefeuille, du report à nouveau et de l’endettement. Enfin, au regard de l’importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour les investisseurs, Mieux Vivre Votre Argent s’est appuyé sur l’expertise de la société Deeptinvest pour créer un prix de la durabilité décerné aux SCPI les plus avancées sur cette thématique.