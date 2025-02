La SCPI LOG IN consolide sa présence en Italie avec une acquisition emblématique dans le secteur industriel

La SCPI LOG IN – spécialisée dans l'immobilier industriel et logistique en Europe – vient de concrétiser une nouvelle acquisition majeure en Toscane, renforçant ainsi son empreinte sur le marché italien. Cette opération s'inscrit dans une stratégie d'investissement ciblée sur les actifs industriels à fort potentiel.

Une implantation géographique optimale

L'acquisition porte sur un ensemble immobilier situé à San Donato, au cœur d'un triangle logistique stratégique entre Florence, Pise et Livourne. Cette localisation privilégiée offre des connexions optimales avec les principaux axes de transport de la région, facilitant ainsi la distribution et les échanges commerciaux.

Un actif modernisé aux meilleurs standards environnementaux

Le complexe industriel, composé de deux bâtiments totalisant 9 200 mètres carrés, a fait l'objet d'une modernisation substantielle entre 2021 et 2024. L'accent a été mis sur la performance énergétique, notamment grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, témoignant d'un engagement fort en matière de développement durable.

Un partenariat industriel de long terme avec le locataire

Cette acquisition s'est réalisée dans le cadre d'une opération de « sale & lease back » avec un acteur majeur de l'industrie du luxe, spécialisé dans la fabrication de semelles pour chaussures haut de gamme. L'entreprise, qui a établi sur site son siège social et son principal centre de production, s'est engagée sur un bail ferme de 15 ans, garantissant ainsi la pérennité des revenus locatifs.

Des perspectives de développement prometteuses

La stratégie de développement de LOG IN ne s'arrête pas là. La SCPI dispose d'une option d'achat sur un second actif de 3 800 m² situé dans la région de Padoue-Venise, actuellement en cours de rénovation. Cette opportunité, dont la concrétisation est prévue au premier semestre 2025, permettrait de renforcer la présence du fonds dans une zone économique particulièrement dynamique du nord de l'Italie.

Une opération emblématique de la stratégie de réindustrialisation européenne

Cette transaction illustre parfaitement la vision de la société de gestion Theoreim , qui accompagne activement la dynamique de réindustrialisation européenne. En permettant aux industriels de mobiliser leurs actifs immobiliers tout en conservant leur outil de production, la SCPI LOG IN contribue au développement du tissu industriel local tout en offrant à ses investisseurs une exposition à des actifs de qualité assortis d'engagements locatifs de long terme.

Un investissement créateur de valeur pour la SCPI LOG IN

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement de LOG IN, qui vise à constituer un portefeuille paneuropéen d'actifs industriels et logistiques de qualité. La combinaison d'une localisation premium, d'installations modernisées et d'un engagement locatif à long terme avec un acteur industriel de premier plan offre aux investisseurs une perspective de rendement sécurisé.

Cette opération confirme le positionnement de la SCPI LOG IN comme un acteur majeur de l'investissement immobilier industriel en Europe, en capacité d'identifier et de concrétiser des opportunités d'investissement alliant qualité des actifs, sécurité locative et potentiel de valorisation.