La SCPI Iroko Zen fait l'acquisition d'un entrepôt de 5 400 m2 dans les Hauts-de-France

Lancée en septembre 2020, la jeune SCPI Iroko Zen a récemment annoncé sa 4ème acquisition : un entrepôt d'une surface de 5400 m2 situé à Château-Thierry (02), à une centaine de kilomètres à l'est de Paris.

Une SCPI portée par un ADN social et environnemental

La SCPI Iroko Zen fait référence par son nom à un arbre africain de taille exceptionnelle dont le bilan CO2 est hors du commun dans le monde végétal, avec une capacité de stockage du CO2 liée à la production de cristaux de calcaire à l'intérieur du tronc et des branches. Ce choix de dénomination est cohérent avec la démarche affichée de la société de gestion d'améliorer en permanence son « bilan énergétique et social » en réinvestissant à cet effet une partie des loyers perçus. La SCPI Iroko Zen a récemment obtenu le label ISR immobilier.

Une capitalisation de 23,1 millions € au 30/06/2021 et 2 actifs en portefeuille dès fin 2020

La société de gestion Iroko n'a pas tardé à investir les capitaux confiés par les premiers associés de la SCPI Iroko Zen : un bureau Pôle Emploi à Reims et une micro-crèche à Pantin (93) ont été acquis avant la fin du premier exercice de la SCPI. Puis au mois de mars 2021, un premier actif logistique (local d'activité) de 1900 m2 situé dans le département de l'Essonne rejoignait le portefeuille de la SCPI. Et ce sont deux nouvelles acquisitions qui ont été annoncées au cours du 2ème trimestre, dont cet actif logistique proche du Grand Paris, pour accompagner la montée en puissance de la collecte de cette SCPI qui capitalisait 23,1 millions € à la fin du 1er semestre 2021.

Une 4ème acquisition dans le secteur porteur de l'immobilier logistique

Pour cette 4ème acquisition, le secteur de l'immobilier logistique a une nouvelle fois été privilégié par la société de gestion, ce qui n'est pas surprenant au vu de son excellente résilience après plus d'un an de crise sanitaire. La SCPI Iroko Zen a ainsi procédé à l'acquisition d'un entrepôt localisé à Château-Thierry (02), livré en 2005 et procurant une surface locative de 5400 m2. Le terrain sur lequel l'actif est bâti a pour sa part une surface de 30.000 m2. Il s'agit en réalité d'un « sale and lease back » (rachat à un utilisateur qui reste occupant locataire) conclu avec la société Tubest, spécialiste de la transformation de l'inox et de l'aluminium dans le secteur du bâtiment. Le bail signé avec Tubest est d'une durée ferme de 18 ans (jusqu'en 2039). L'acquisition se fait avec un rendement acte en main de 6,8% (contre 7,5% pour la précédente acquisition logistique dans l'Essonne). Pour rappel, la SCPI Iroko Zen vise un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) annuel de 5,5% et un TRI (taux de rendement interne) de 7% sur 7 ans.

« Nous sommes ravis d'accueillir ce premier entrepôt qui entre dans notre stratégie de diversification d'Iroko Zen. L'activité du nouveau locataire a fait preuve d'une belle résistance au cours de l'année écoulée, portée par un secteur toujours en forte croissance qu'est la rénovation des bâtiments. Par ailleurs, la maison mère de Tubest se porte garante sur la durée totale du bail de 18 ans », annonce Phong Hua, directeur associé d'Iroko.

Charles Duclert, cofondateur d'Iroko, complète : « cet actif sera un des premiers à bénéficier de notre programme d'amélioration technique. Notre partenaire en charge de cette mission a déjà identifié de nombreux axes pour rendre le bâtiment encore plus efficient d'un point de vue énergétique (relamping en Led, installation de déstratificateurs thermiques, bornes de recharge électrique, reprise de la GTB). L'audit mené permettra, après engagements des actions, de réduire de 23 % les consommations énergétiques et les économies financières réalisées sur la facture énergétique du preneur seront de -27 % ».