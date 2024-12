La SCPI CRISTAL Life se renforce en Europe avec l’acquisition d’un hôtel 4 étoiles en Andalousie

Le 4 décembre 2024 – Inter Gestion REIM – a annoncé une acquisition stratégique pour sa SCPI CRISTAL Life : un complexe hôtelier de prestige situé en Andalousie, dans l’agglomération d’Almeria. Cette transaction, marquée par la diversification sectorielle et l’engagement environnemental qu’elle implique, illustre la volonté de la société de gestion d’élargir son portefeuille tout en respectant une sélectivité élevée dans le choix des immeubles appelés à rejoindre le patrimoine de la SCPI CRISTAL Life.

Un actif hôtelier de premier plan

L’actif acquis est un hôtel 4 étoiles exploité sous la marque SENATOR Hotels & Resorts, reconnu pour son expertise dans l’hôtellerie haut de gamme en Espagne. Avec une surface de 12 890 m² au total, l’hôtel propose 331 chambres, deux piscines, plusieurs restaurants et un spa. Son emplacement en front de mer, au cœur d’une station balnéaire dynamique de 105 000 habitants, garantit une forte attractivité touristique.

Cette récente acquisition s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique engagé avec SENATOR Hotels & Resorts, qui exploite 35 établissements classés 4 et 5 étoiles en Espagne. L’opération a été réalisée sous la forme d’un sale-and-leaseback, garantissant à CRISTAL Life un bail triple net sur une durée de 20 ans.

Ce montage assure une forte visibilité financière tout en offrant une opportunité de valorisation à long terme pour les associés de la SCPI.

Un pas vers la diversification

Cette acquisition marque une étape clé pour la SCPI CRISTAL Life, qui se diversifie désormais dans l’hôtellerie, en complément de ses actifs en commerce, santé et bureaux. Avec ce premier hôtel intégré à son portefeuille – qui compte désormais 27 actifs – CRISTAL Life amorce son développement dans un quatrième secteur stratégique.

Selon Thomas Renault, Investment Manager d’ Inter Gestion Groupe , cet investissement accroit non seulement la quote-part du patrimoine européen de la SCPI (d’environ 37% au 30/09/2024), mais illustre aussi son souci permanent de renforcer sa diversification sectorielle et géographique.

Un engagement environnemental affirmé

L’hôtel acquis à Almeria affiche une performance remarquable en matière de durabilité avec une note ISR (Investissement Socialement Responsable) de 7,13/10, attribuée par Inter Gestion REIM. Ce score reflète des pratiques respectueuses des critères économiques, sociaux et environnementaux, en ligne avec les objectifs de la SCPI (labellisée ISR).

Cette acquisition témoigne de la stratégie de CRISTAL Life de promouvoir des actifs responsables, alignés sur les attentes croissantes des investisseurs en matière de durabilité.

Un investissement significatif à l’échelle de la SCPI

Réalisée entièrement en fonds propres pour un montant de 21,5 millions d’euros hors taxes – soit près de 13% de la capitalisation de la SCPI à fin septembre – cette opération illustre la solidité financière de CRISTAL Life et la confiance d’Inter Gestion REIM dans son potentiel de collecte.

Avec ce nouvel actif, la SCPI renforce son positionnement sur le marché européen et affirme son ambition de croître tout en respectant des critères élevés de qualité et de responsabilité.

À propos d’Inter Gestion REIM

Fondée en 1990, Inter Gestion REIM est une société de gestion de portefeuille reconnue pour son expertise dans la création et la gestion de SCPI. Avec un patrimoine de plus de 950 millions d’euros réparti en France et en Europe, elle se positionne comme un acteur de référence sur le marché des investissements immobiliers.

CRISTAL Life et CRISTAL Rente , ses deux principales SCPI avec respectivement 168 et 664 millions d’euros de capitalisation, incarnent une approche tournée vers l’innovation, la performance et la résilience face à la volatilité des cycles économiques.