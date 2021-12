La SCPI Atream Hôtels obtient le label ISR immobilier

Atream vient d’annoncer l’obtention du label ISR immobilier pour sa SCPI Atream Hôtels, spécialisée dans les actifs d’hôtellerie. Cette certification environnementale, sociétale et de gouvernance a été déclinée à la classe d’actifs immobilière en 2020, après un long travail de réflexion mené à l’initiative des acteurs de la gestion immobilière. L’attribution du label et les contrôles ultérieurs du bon respect du cahier des charges par les acteurs impliqués sont réalisés par trois organismes d’audit externes, certifiés par le Comité Français d’Accréditation (Cofrac) : Afnor Certification (Association Française de Normalisation), EY France et Deloitte. Cette labellisation de la SCPI Atream Hôtels couronne la démarche d’investisseur socialement responsable de la société de gestion Atream.

Atream Hotels devient la 10ème SCPI labellisée ISR

Après la SCPI Foncière des Praticiens, qui était devenue en juillet 2021 la première SCPI dédiée à l’immobilier de santé (et la 9ème SCPI toutes catégories confondues) à obtenir le label ISR, c’est au tour de la SCPI Atream Hôtels d’être reconnue par ce label au titre de sa gestion respectueuse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Lancée en 2016, la SCPI Atream Hôtels est la première SCPI dédiée à l’immobilier hôteliertouristique et d’affaires. Elle a connu en 2020 une parenthèse délicate en raison de la crise sanitaire qui a freiné son activité locative, les secteurs du tourisme de loisirs et des voyages d’affaires étant particulièrement affectés par la pandémie de Covid-19. Malgré tout, elle peut actuellement se targuer d’une capitalisation confortable de 232 millions € (au 30/09/2021) suite à l’absorption de la SCPI Pierre Altitude à la fin du 1er semestre 2021. Elle détient aujourd'hui directement ou indirectement 19 actifs immobiliers et une participation de 24,6% dans une société investie dans le village de vacances Center Parcs Eemhof, répartis entre la France (24%) et 3 pays de la zone euro: Allemagne (32%), Belgique (27%) et Pays-Bas (17%).

Le label ISR immobilier vient récompenser l’investissement ESG d’Atream dans le domaine du tourisme

Les premiers fonds immobiliers ont été labellisés ISR fin 2020, et il n’y a aujourd’hui que 10% des SCPI environ qui ont obtenu cette distinction. Le travail à effectuer par les sociétés de gestion pour y parvenir est en effet exigeant et il ne suffit pas d’avoir investi dans des actifs en lien avec des besoins sociétaux (comme par exemple l’immobilier de santé) pour décrocher le précieux sésame. En l’occurrence, Atream a été récompensée sur un secteur qui n’a pas la réputation d’être particulièrement vertueux en matière d’environnement: le tourisme. Cela illustre la démarche qualitative de cette société de gestion, qui a la conviction que l’immobilier touristique peut concilier la satisfaction des clients et le développement social et économique des territoires concernés, engageant un cercle vertueux à impact positif pour la société. D’autre part, Atream a spécifiquement entrepris de développer une stratégie d’amélioration des performances environnementales des actifs immobiliers détenus en implémentant des outils de suivi de consommation. Cette démarche effectuée en partenariat avec les exploitants des sites permet également d’améliorer le confort des usagers.

«Quelques mois après notre adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies, c’est avec fierté que nous annonçons la labellisation de notre SCPI Atream Hôtels, preuve de la qualité de nos actifs et de notre engagement continu en faveur d’un tourisme responsable et durable, que ce soit en termes d'emplois, de formation et de préservation de l'environnement. Loin d’être un acquis, ce label nous rappelle le rôle crucial que nous avons en tant qu’investisseurs d'améliorer la performance extra financière de nos actifs, tout en favorisant l’essor de l’économie réelle. Nous sommes plus que jamais convaincus que l’investissement immobilier touristique est un levier essentiel de développement social et économique des territoires dans le respect de l’environnement» résumePascal Savary, Président d’Atream.