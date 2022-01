La SCPI Aedificis obtient le label ISR

Créée en juillet 2019, la SCPI Aedificis est gérée par MIDI 2i, société d'ingénierie financière et de gestion immobilière filiale à 100% du groupe BPCE. Au 30 septembre 2021, la SCPI Aedificis capitalise 34 millions € répartis entre 284 associés. Après Atream Hôtels et Vendôme Régions en novembre dernier, et Activimmo mi-décembre, la SCPI Aedificis est donc la dernière à avoir obtenu le label ISR en 2021. Il y a dorénavant 13 SCPI labellisées ISR dans le marché, parmi une centaine de véhicules.

Un label octroyé par un auditeur indépendant et qui oblige la société de gestion dans la durée

C’est le 22 décembre dernier que la SCPI Aedificis a obtenu le précieux label ISR immobilier. Cette certification, qui récompense les acteurs de l’investissement socialement responsable dans le domaine de la gestion immobilière, est décernée par trois organismes accrédités par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation, l’organisme parapublic qui contrôle la qualité des labellisateurs) : Afnor Certification, Deloitte et EY France. Le label ISR, qui donne un cadre objectif de mesure de la performance extra-financière des véhicules concernés, est renouvelable par périodes de 3 ans. Un contrôle rigoureux du labellisateur exercé à l’encontre de la société de gestion permet de vérifier que les engagements sont tenus selon un rythme annuel. En cas de non respect des critères d’éligibilité, la certification peut être retirée par les organismes habilités. Dans son communiqué, la société de gestion MIDI 2i précise s’engager dans « une démarche active de participation au développement territorial, tout en optimisant l’impact sociétal et environnemental du patrimoine. Cette démarche se traduit notamment par l’évaluation de l’ensemble des immeubles qui composent son portefeuille ».

Un marqueur fort de la stratégie de la SCPI Aedificis

La démarche ISR de la SCPI Aedificis se développe selon deux axes principaux :

Développement de ses performances sociétales par le biais de la gouvernance : faire appel à des prestataires de proximité, sensibiliser les parties prenantes (locataires et prestataires techniques) aux pratiques environnementales et sociétales vertueuses, privilégier le bien-être des utilisateurs en veillant à leur sécurité et leur confort

Acquisition et gestion de bâtiments énergétiquement économes et maîtrise de leur impact sur le dérèglement climatique : stratégie de réduction des consommations d’énergies et d’eau, contrôle des émissions de gaz à effet de serre (GES)

« La labellisation de notre jeune SCPI Aedificis est un marqueur fort de la stratégie engagée par Midi 2i pour les prochaines années. Aedificis est la 12e SCPI régionale labellisée ISR. Par cette démarche, nous affirmons notre positionnement multirégional et nous nous mobilisons pour rendre chaque jour l’épargne de nos clients plus utile, responsable et durable. Nous souhaitons, avec ce label, créer une dynamique structurante pour l’ensemble des parties prenantes de nos immeubles mais également pour nos clients, et nos collaborateurs. Nous avons ainsi adapté la gouvernance de la SCPI Aedificis afin d’améliorer ses performances sociétales tout en maitrisant l’impact environnemental des bâtiments », résume Jean-Luc Barthet, président de Midi 2i.