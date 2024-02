La nouvelle vie des anciens bureaux du ministère de la Défense

En plein 7e arrondissement, les 253 logements HLM qui remplacent d’anciens bureaux ont immédiatement trouvé preneur. Et une crèche et un gymnase sont déjà opérationnels.

C’est une opération immobilière à grande échelle et à gros budget dans l’un des secteurs les plus prisés de la capitale: le quartier des Invalides dans le 7e arrondissement. Cette parcelle, connue sous le nom d’îlot Saint-Germain, à deux pas de l’ Assemblée nationale entre la rue Saint-Dominique et le boulevard Saint-Germain, avait été cédée par le ministère de la Défense lorsqu’il a quitté les lieux pour rejoindre ses nouveaux locaux du quartier Balard. Une grosse part du terrain a été vendue à prix cassé fin mai 2018 au principal bailleur social de la capitale, la RIVP, pour y installer des HLM, une crèche et un gymnase. Le reste est parti au prix fort auprès d’investisseurs privés.

Si les travaux sont toujours en cours sur le site, notamment pour des acquéreurs qataris qui créent ici un palace, la partie sociale du projet est déjà opérationnelle. L’occasion de découvrir cette réalisation signée par les cabinets FBAA (François Brugel Architectes Associés) et h2o architectes pour les logements, Antoine Regnault Architecture pour le gymnase et la crèche ainsi qu’Élise&Martin Hennebicque pour le jardin et les espaces verts. Les premiers locataires sont arrivés sur place dès avril 2023 au terme de 34 mois de travaux et il ne reste actuellement qu’un studio non attribué sur les 253 logements sociaux de cet ensemble. Rappelons que si cette partie du programme est en avance sur le reste, c’est que la décote sur le prix du terrain, soit 56 millions d’euros , est assortie d’une obligation de mener à bien l’opération en 5 ans. Et en cas de non-respect de cette condition, la pénalité équivaut à deux fois la décote...

Vues magnifiques

«Dans ce quartier des ministères qui était un lieu extrêmement secret et plutôt silencieux, il fallait ouvrir ce cœur d’îlot, travailler sur le fait que des centaines de personnes s’y croiseraient quotidiennement, tout en permettant aux locataires de s’approprier les lieux» , explique François Brugel. De grandes ambitions, ce qui n’empêche pas une approche tout en simplicité. «Nous avons cherché une écriture très minimaliste et lisse en opposition avec un quartier où les reliefs et les moulures sont très présents» , précise Jean-Jacques Hubert pour h2o architectes. Pour le plus grand bâtiment de l’ensemble, un immeuble de bureaux sans charme construit dans une approche purement utilitaire, les architectes ont choisi de profiter des quelques qualités du bâtiment notamment le côté traversant. Les fenêtres ont été agrandies et des loggias ont été créées pour tous les appartements créant de très agréables espaces extérieurs. Et dans les étages élevés, les vues sur la capitale sont magnifiques. «Je bénis tous les jours la mairie du 7e arrondissement de m'avoir attribué un logement ici» , avoue une locataire du 9e étage qui ne se lasse pas du spectacle des monuments de la capitale et des levers de soleil sur Paris.

L’un des tours de force de ce programme consistait également à intégrer au mieux le gymnase semi-enterré qui descend à 6 mètres sous le niveau du rez-de-chaussée. Ne dépasse que le bandeau vitré de cet équipement sportif, coiffé d’un jardin qui sera réservé aux résidents. L’accès à ce jardin suspendu se fait soit par un escalier, soit par une rampe particulièrement graphique . «Dans ce jardin de 600 m², un gros travail a été effectué pour permettre d’y installer 1 mètre de pleine terre, précise Martin Hennebicque. Certes, on ne peut y planter que des arbres plutôt modestes, mais cela reste exceptionnel pour ce genre d’emplacement.» Sous cet espace vert se déploient une salle multisport et un terrain de gymnase avec parquet en bois intégrant le chauffage au sol et jeu de claustras en bois dissimulant tous les équipements. Quant à la crèche qui complète les lieux, elle s’installe au premier étage d’une extension au bâtiment d’origine. Une disposition qui permet de profiter, pour les petits, d’une vaste aire de jeux en toiture à l’emplacement le plus éloigné possible des logements.