La fausse agente immobilière détourne des dizaines de milliers d’euros

La jeune femme de 36 ans avait jeté son dévolu sur Théoule-sur-Mer où elle escroquait locataires et propriétaires. Elle risque 5 ans de prison.

Visiblement, la fraude à la fausse agence immobilière peut être une escroquerie très lucrative... Comme le rapporte Nice-Matin , le tribunal de Grasse poursuit une jeune femme de 36 ans pour escroquerie et abus de confiance. Belle parleuse au «visage d’ange» , selon le quotidien régional, cette native de Sarcelles (Val d’Oise) a mis à contribution ses talents de communication, notamment sur les réseaux sociaux, pour attirer à elle ses victimes entre février et mai dernier. Dans ce secteur très recherché, elle proposait à la location des appartements, souvent sans l’aval des propriétaires, et inspirait confiance, tantôt avec son nouveau-né sous le bras et tantôt accompagnée de sa maman.

Tout était faux chez elle, puisqu’elle se prévalait du titre d’agent immobilier voire de gestionnaire de patrimoine, alors qu’elle n’était ni l’un, ni l’autre, juste un vrai escroc ... Elle détournait ainsi le montant de loyers ou de cautions qu’elle soutirait à ses victimes, la plupart du temps des personnes vulnérables. Ses agissements n’ont pas tardé à attirer l’attention de la gendarmerie, après des plaintes de «clients». Mais il en fallait plus pour l’arrêter. Elle a notamment arnaqué un couple de retraités résidant hors des Alpes-Maritimes et qui souhaitaient mettre leur bien en location saisonnière.

Serrures changées

Elle en profite pour entrer dans le bien par effraction, changer les serrures et louer l’appartement à l’année, évidemment en prenant soin d’empocher les loyers. Selon les témoignages recueillis à la barre du tribunal, certaines victimes ont dû dormir dans leur voiture voire sur leur lieu de travail et avec un camion de déménagement sur les bras après s’être trouvées face à un appartement déjà occupé ou carrément fictif... Et pour compléter le tableau l’arnaqueuse percevait par ailleurs illégalement le RSA et n’a jamais déclaré le moindre revenu. Compte tenu des dizaines de milliers d’euros détournés et de la poursuite de ces activités illégales malgré les premiers signalements, le procureur de la République a opté pour la fermeté. Il réclame, selon les propos rapportés par Nice-Matin « une peine à la hauteur de ses délits » , à savoir 5 ans de prison dont 2 avec sursis probatoire et mandat d’arrêt. Le délibéré est attendu pour novembre.