La Chine en croisade contre la spéculation immobilière

Alors que le géant Evergrande est au bord de la faillite, les autorités exhortent les banques à stabiliser l’immobilier et condamnent la spéculation.

«Les logements servent à se loger, pas à spéculer», tel est le rappel que vient d’effectuer la banque centrale chinoise. Elle a notamment exhorté les banques du pays à stabiliser le marché du logement et à combattre la spéculation, les autorités craignant qu’une faillite du géant endetté Evergrande ébranle l’ensemble du secteur immobilier. Étranglé par une dette de 260 milliards d’euros, le groupe privé se débat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d’intérêts et ses livraisons d’appartements. Mais le mastodonte reste au bord du gouffre et sa faillite potentielle pourrait faire tanguer le secteur immobilier chinois, voire l’économie nationale ou mondiale.

Lors d’une réunion qui s’est tenue mercredi, la banque centrale a appelé les institutions financières à «stabiliser les prix des terrains et des logements» et à «ne pas utiliser l’immobilier comme moyen de stimuler l’économie sur le court terme», selon un communiqué. Pour les observateurs, c’est un signal que les autorités s’inquiètent des répercussions d’une éventuelle faillite du promoteur sur le secteur immobilier, déjà malmené ces derniers mois par un durcissement réglementaire destiné à freiner l’endettement.

Manifestations et groupes de discussion

Plusieurs groupes de discussion sur l’application WeChat, qui réunissent des investisseurs ou des propriétaires d’appartement lésés par Evergrande, ont été supprimés ou bloqués depuis lundi, ont indiqué deux de leurs membres. Des centaines de personnes ont manifesté ces dernières semaines devant des bureaux d’Evergrande dans plusieurs régions du pays afin d’exiger l’achèvement des travaux ou le remboursement de sommes déjà versées. Evergrande a par ailleurs déjà commencé à se délester de certains actifs. Le groupe souhaite notamment vendre une participation de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) dans une banque régionale.