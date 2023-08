La belle plus-value de Julie Gayet et de François Hollande pour leur «maison à la campagne» à Paris

Après plus de deux ans d’attente, l’ancien couple présidentiel a enfin trouvé preneur pour leur demeure située à deux pas du parc Montsouris (14e).

Les temps sont durs pour les vendeurs immobiliers. Il est difficile de trouver un acheteur qui accepte de payer le juste prix. Même quand on a été Première dame et que sa demeure a été bien rénovée. Située square Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris, à deux pas du parc du même nom (voire la carte ci-dessous), cette demeure des années 1920 dispose d’une surface de 200 m² habitables avec un jardin de 70 m². Des atouts rarissimes surtout pour une «maison de campagne» à Paris. En vente depuis plus de deux ans, cette maison a enfin trouvé preneur. Ses propriétaires, qui ne sont autres que Julie Gayet et François Hollande, ont, par ailleurs, réalisé une belle affaire.

La maison avait été acquise par l’actrice en juillet 2019 moyennant deux millions d’euros. Le 26 janvier 2020, soit à peine six mois plus tard, ils ont été victimes d’un cambriolage, avait rapporté Le Point . Et ce n’est que quelques mois plus tard, en pleine crise sanitaire, que François Hollande et Julie Gayet décident de le mettre en vente. « Ils étaient gênés par le bruit de la soufflerie de l’Institut mutualiste Montsouris qui est juste derrière », explique un habitant, cité par Le Parisien . L’«effet Covid», qui a poussé plusieurs ménages de se «mettre au vert», n’a pas joué en leur faveur immédiatement. Ils ont dû patienter plus de deux ans avant de trouver un acheteur. Avec une jolie plus-value à la clé.

Prix de vente record

La demeure a été cédée quelque 3,3 millions d’euros, soit 16.500 euros le m². Un prix bien supérieur à la moyenne du square de Montsouris qui avoisine plutôt les 12.000 euros le m², selon les experts. « C’est un record! », affirme un agent immobilier qui connaît bien le secteur. La rénovation du bien n’y est pas étrangère. Pour autant, tous les biens de cette ruelle ne se vendront pas forcément à un prix au m² aussi élevé. Square du Montsouris, la tendance est plutôt, au mieux, à la stabilisation, au pire à une légère décrue, à l’instar du marché parisien: les prix ont baissé d’environ 7% en un an et de près de 4% (!), en trois mois, si l’on en croit Meilleurs Agents, spécialiste de l’estimation immobilière. Une tendance qui profitera peut-être à François Hollande et Julie Gayet, s’ils recherchent un nouveau nid dans la capitale. En attendant, ils peuvent toujours profiter de leur maison corrézienne (19), acquise en 2018, qui faisait partie de la liste que Le Figaro leur avait conseillé d’acheter à l’époque .