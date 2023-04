L’OPCI BNP Paribas Diversipierre termine la réhabilitation du 51-53 Boulevard Haussmann

La société de gestion BNP Paribas REIM France annonce la fin prochaine du chantier de réhabilitation d’un des actifs les plus qualitatifs détenus par son OPCI BNP Paribas Diversipierre : il s’agit de l’immeuble situé au 51-53 boulevard Haussmann dans le 9ème arrondissement de Paris. La livraison du projet est prévue dans quelques semaines, avec des espaces commerciaux et de bureaux « réinventés » visant des certifications environnementales de haut niveau. L’OPCI BNP Paribas Diversipierre est le 3ème OPCI du marché avec un actif net de 2,6 milliards € au 31/12/2022.

Un immeuble haussmannien prestigieux totalement repensé pour s’adapter aux usages actuels

L’immeuble du 51-53 boulevard Haussmann est situé au cœur de la rive droite de Paris, en face des grands magasins du Printemps et des Galeries Lafayette, à quelques encablures de l’opéra Garnier et non loin de la gare Saint-Lazare. Edifié en 1866 sous un format d’îlot triangulaire, ce bâtiment développe une surface totale de 3.300 m² et a été acquis par l’OPCI BNP Paribas Diversipierre fin 2019. Il est aujourd’hui vacant depuis 5 ans, suite au départ de l’enseigne de vêtements United Colors of Benetton. L’immeuble bénéficie de 6 entrées donnant sur le Boulevard Haussmann, les rues Auber et Caumartin. Il offre ainsi une visibilité exceptionnelle avec 100 mètres linéaires de façade comportant 12 vitrines, positionnés le long du 2ème axe le plus fréquenté de Paris après les Champs-Elysées.

Suite à son acquisition pour le compte de l’OPCI BNP Paribas Diversipierre, la société de gestion immobilière a mis en oeuvre un programme de restructuration ambitieux pour repositionner l’actif sur le marché sélectif du Quartier Central des Affaires parisien et mieux répondre aux demandes des locataires potentiels . A cette fin, l’immeuble devient à usage mixte, offrant un bon équilibre entre espaces de bureaux et surfaces commerciales. Les 3 premiers étages sont alloués aux commerces (R-1 à R+1) pour une surface d’environ 1.600 m² et les 4 derniers étages (R+2 à R+5), d’une surface proche de 1.800 m², seront composés d’espaces de bureaux avec des plateaux modulables de 450 m². Cerise sur le gâteau : un rooftop panoramique a été réalisé « en pierre naturelle de ton gris pour respecter la couleur des toitures parisiennes », offrant une vue imprenable sur la capitale. La livraison de l’ensemble immobilier est prévue « pour le printemps 2023 » selon BNP Paribas REIM.

« Cet actif prestigieux bénéficie d’ un emplacement premium sur le 2ème axe le plus fréquenté de la Capitale , entouré de pôles commerciaux et axes de transports majeurs. Des atouts qui en font un lieu idéal pour l’installation d’un flagship par exemple, qui permettra de transmettre l’univers d’une enseigne aux parisiens comme aux visiteurs internationaux » analyse Sébastien Bourgeois, Directeur du département Project Management de BNP Paribas REIM.

Un projet à forte valeur ajoutée environnementale

Pour la réhabilitation du 51-53 boulevard Haussmann, BNP Paribas REIM s’est adjoint les services de l’agence d’architecture parisienne Moatti & Rivière dirigée par Alain Moatti, et de l’entreprise de travaux Bouygues Bâtiment IDF – Rénovation Privée. Rendu techniquement assez compliqué en raison de la densité urbanistique et du haut niveau de fréquentation du quartier Opéra , le chantier a également fait face à de lourdes contraintes architecturales . La présence de nombreux réseaux souterrains (métro et RER en particulier) a obligé le maître d’œuvre à employer des techniques sophistiquées, comme par exemple la réalisation en sous-œuvre d’une quarantaine de « puits blindés » de plus de 5 mètres de profondeur.

BNP Paribas REIM insiste d’autre part sur la forte dimension environnementale du projet qui a été mené, avec notamment « la restauration et la conservation d’une partie de la charpente bois d’origine, l’installation de planchers bois de type CLT [bois lamellé-croisé ou Cross Laminated Timber] dans les niveaux de bureaux, la mise en œuvre de béton bas carbone pour plus de 80 % des ouvrages (850 m3), la rénovation thermique complète de l’immeuble via une isolation par l’intérieur et la mise en place de nouvelles menuiseries bois hautes performances », selon le communiqué de la société de gestion. L’immeuble bénéficiera en outre d’ un système de gestion et d’optimisation des consommations énergétiques . BNP Paribas REIM annonce viser les certifications environnementales BREEAM very good sur la partie du bâtiment dédiée aux commerces, ainsi que HQE Bâtiment Durable excellent et BBC Effinergie Rénovation sur les espaces de bureaux.

« Cette réhabilitation s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG et bas carbone de BNP Paribas REIM et de son OPCI BNP Paribas Diversipierre, qui a été l’un des premiers fonds d’investissement français à obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en novembre 2020 », résume la société de gestion dans son communiqué de presse. « L’opération du 51-53 Haussmann est un bon exemple pour illustrer la stratégie de modernisation et de valorisation patrimoniale de BNP Paribas Diversipierre et l’ambitieuse feuille de route ESG fixée par BNP Paribas REIM, dont 85 % des fonds ouverts à la collecte auprès de tous les investisseurs sont conformes aux articles 8 et 9 de la réglementation SFDR [Sustainable Finance Disclosure Regulation] », complète Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France.