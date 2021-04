L'investissement dans un parking : l'immobilier très rentable

Qui n'a pas espéré, un jour, placer ses fonds dans un bien immobilier ? Or nous n'avons pas tous les moyens d'investir dans l'achat d'un appartement. Aussi, avec une mise de départ modeste, peu de frais d'entretien, l'immobilier de parkings permet aux néophytes et aux budgets modestes de se lancer dans l'immobilier et d'en tirer un réel profit. Qu'en est-il réellement et quels conseils pouvons-nous vous apporter ?

L'investissement dans un parking ou l'immobilier tre?s rentableiStock-PeopleImages

Mini prix - maxi rendement

Bien choisir son emplacement

Avec la crise du stationnement dans les centres villes et l'augmentation des véhicules particuliers, investir dans des parkings est devenu un bon plan. Il permet, d'abord, de diversifier son patrimoine et s'avère être, également, un îlot de prospérité. En effet, son taux de rentabilité est supérieur à celui d'un logement et il peut atteindre 9% de rentabilité nette dans certaines villes. Avec un prix moyen d'acquisition de 23885€, ce type de bien a vu son loyer augmenter de 3,6% par an entre 2019 et 2020. L'investissement est donc vite rentabilisé. En tête du classement, on retrouve Strasbourg avec un taux de rentabilité de 8,9%, Saint Denis avec 5,4% et Rouen avec 5,1%. L'évolution de la demande étant en hausse de 26,3% sur un an, l'offre s'effondre et il est plus aisé de trouver un locataire. La rareté est gage de rentabilité. En queue de peloton, se classent Bordeaux et Nantes avec un taux de rentabilité de 2,7% ainsi qu'Angers avec un taux de 2,6%. Le site Se loger a réalisé une étude des prix moyens de vente des parkings et des boxs d'une superficie comprise entre 8m2 et 15m2 et en a établi la rentabilité nette. Il en ressort, qu'une fois les charges déduites (frais de copropriété, taxe foncière et, parfois, crédit à la banque), le taux de rentabilité s'avère très intéressant surtout dans les villes où le coût d'achat au m2 est peu élevé. Toujours en tête du classement avec un prix de 686€/m2, on retrouve Strasbourg suivi de Saint Denis avec un tarif de 1318€/m2. Il y a, bien entendu, corrélation entre prix d'achat et rentabilité ! Dans les villes en queue de peloton, on note que la hausse des prix d'acquisition est supérieure à l'évolution des loyers.Comme tout achat immobilier, il ne faut pas négliger l'emplacement et la qualité du bien. Avant de se lancer, il convient de procéder à une étude sur place afin de vérifier la pertinence de l'opération. La localisation a une réelle importance et un bien acheté à proximité d'un parking gratuit a peu de chance d'être rentable ! Il faut donc privilégier les zones à tension où se garer est une vraie sinécure. Le critère géographique est primordial quand on sait que certaines grandes villes offrent de moins en moins de places de stationnement. A ce critère de localisation s'ajoute aussi un critère de qualité. L'idéal est d'investir dans un parking couvert ou un box car le particulier cherche certes à se garer, mais aussi à protéger son véhicule du vol ou des dégradations. Aussi, si ce type d'investissement est, comme tout bien immobilier, fiscalisé et imposable sur le revenu, il n'en demeure pas moins une réelle source de profit à qui sait bien acheter. Il a encore de beaux jours devant lui et a tous les atouts pour séduire de potentiels investisseurs.