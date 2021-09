L’interview du gérant : Focus ISR avec Norma Capital

Robin GODET, Responsable ISR chez Norma Capital, répond aux questions de Primaliance pour faire un point ISR au sein de Norma Capital, et plus particulièrement avec leur SCPI Fair Invest, qui investit principalement dans la santé et l’éducation, et qui fait partie des 3 premiers fonds à avoir été labellisés ISR Immobilier depuis le 30 novembre 2020.

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est l’ISR ?

L’ISR signifie Investissement Socialement Responsable. C’est la déclinaison du concept du Développement Durable appliqué dans le temps aux investissements et à la gestion des fonds par une entreprise.

L’ISR vise à intégrer des critères extra-financiers, que sont les critères ESG :

le E pour l’Environnement avec les questions liées à l’énergie, carbone, eau ;

le S pour le Social avec par exemple la distance aux transports, ou encore l’accès à des espaces verts ;

et le G pour la Gouvernance avec des sujets liés notamment à la résilience et l’adaptation au changement climatique.

La mise en place de ces critères permet enfin de renforcer la transparence de nos actions auprès des associés.

Pouvez-vous nous préciser ce qu’est l’ISR au sein de Norma Capital ?

Chez Norma Capital, l’ISR c’est avant tout un engagement ancré dans notre ADN.

Il s’est concrétisé par le travail réalisé avec l’ASPIM dès 2017 pour la transposition du label ISR des valeurs mobilières aux valeurs immobilières.

Plus concrètement, chez Norma Capital, l’ISR s’articule autour de trois points fondamentaux :

des stratégies d’investissement innovantes par la mise en place de Chartes éthiques et d’investissement ;

la mise en place de démarches de « best in progress » pour créer de la valeur ajoutée sur le patrimoine géré ;

la formation régulière des équipes en interne sur l’ISR et ses évolutions règlementaires, et des locataires sur les enjeux environnementaux.



Un de vos fonds, la SCPI Fair Invest, a fait partie des 3 premiers fonds à avoir obtenu le label ISR Immobilier en novembre 2020. Pouvez-vous nous parler de votre SCPI et nous en dire plus sur ses spécificités ?

Depuis sa création, en juillet 2018, Fair Invest répond aux exigences du label ISR Immobilier. Elle investit en immobilier tertiaire, en prenant systématiquement en compte les critères ESG dans sa politique d’investissement et en s’engageant dans une démarche d’amélioration de ces critères dans la gestion de ses actifs.

Notre SCPI Fair Invest se distingue du marché de par ses particularités.

Avec la mise en place d’une Charte éthique et d’investissement pour Fair Invest, nous avons fait le choix d’orienter nos investissements sur les secteurs de la santé et de l’éducation, tout en excluant certaines activités plus controversées (exploitation animale, matières fossiles, déforestation, etc.). À travers la SCPI Fair Invest, nous souhaitons réellement investir dans des activités socialement utiles pour rendre l’épargne des Français utile et responsable.

Par ailleurs, la SCPI Fair Invest n’a aucun recours à l’endettement bancaire pour acquérir ses immeubles.

Pourquoi avoir fait le choix de retenir ces domaines de la santé et de l’éducation pour Fair Invest ?

Retenir principalement la santé et l’éducation c’est un choix qui s’est imposé à nous en amont de la crise de la Covid-19. En effet, ce sont des secteurs qui ont toujours été porteurs, des secteurs d’avenir, parfois délaissés par les investisseurs traditionnels au profit uniquement d’actifs de bureaux CORE parisiens.

Ce choix s’avère aujourd’hui payant.

Pour le domaine de l’éducation et de la petite enfance, il faut savoir qu’aujourd’hui, en France, 1 enfant sur 8 seulement bénéficie d’une place en crèche. C’est une des priorités du gouvernement que de créer plus de places d’accueil.

À travers la SCPI Fair Invest, nous pouvons accompagner cette demande en investissant dans les actifs aux normes et en capacité d’accueillir des sociétés spécialisées dans le domaine du social et la petite enfance. D’autant plus que, 20 % des locataires de notre SCPI représentent des crèches (ou micro-crèches) de proximité, et à taille humaine ; ce qui favorise en premier lieu le bien-être des enfants.

Pour le domaine de la santé, 1/4 des médecins ont moins de 40 ans. Cette nouvelle génération de soignants préfère travailler en équipe pluridisciplinaire, au sein d’un même lieu pour organiser un parcours de soins plus performant pour leurs patients.

Les locaux compatibles avec la réglementation sont souvent difficiles à trouver et leur mise aux normes compliquée. Ils se tournent donc vers des professionnels de l’immobilier pour les accompagner et bénéficier de locaux aux normes et à proximité de la population, en cœur de ville notamment, pour ainsi lutter contre les desserts médicaux.

Pour prendre un exemple concret de notre action, nous avons pour projet, sur la commune d’Anthony, au cœur d’un quartier résidentiel considéré comme un désert médical, de transformer un petit immeuble de bureaux des années 1980 en centre de soin multidisciplinaire, permettant aux habitants de bénéficier d’une offre médicale de proximité.

Le mot de la fin ?

L'ISR dans le secteur de l’immobilier ce n'est pas seulement des grilles avec des indicateurs extra-financiers à suivre et faire évoluer dans le temps. C'est avant tout, et plus particulièrement chez Norma Capital, un acte de gestion qui n’est pas dépendant d’une classe d’actifs ou bien d’une diversification géographique ou thématique, mais qui est appliqué à l’ensemble de nos stratégies immobilières.

Mieux connaitre les locataires des immeubles et anticiper leurs besoins fait également partie de nos engagements en faveur de l’ISR pour un immobilier plus durable. Cela renforce notre capacité à maintenir les locataires dans un environnement favorable pour leurs activités et rend leurs installations dans les locaux plus pérenne.

Enfin, chez Norma Capital, l’ISR c’est une conviction partagée et portée par toutes les équipes à l’ensemble de nos fonds.