L’étonnante renaissance d’une ancienne usine de dragées, près de Toulouse

Cette friche est méconnaissable: elle a été transformée en maisons, crèche et centre médical.

C’est une usine de fabrication de dragées mais on ne trouve aucune trace de bonbon ici. Le Hameau de la confiserie, à Pechbonnieu, à 15 kilomètres du centre-ville de Toulouse, a été abandonné. Un dépôt de ferraille a remplacé l’usine lors de sa fermeture. Le site renaît aujourd’hui de ses cendres et est transformé en lotissement multifonctionnel. Quatre maisons individuelles (de 104 à 475 mètres carrés) et une micro-crèche de 130 mètres carrés avec un jardin de 160 mètres carrés ont trouvé une place dans cet ancien lieu désaffecté .

Le projet, qui a reçu la médaille d’or du Challenge de l’habitat innovant 2025 du Pôle habitat-FFB (Fédération française du bâtiment), tient son nom de l’usine qui existait avant. Dans les quatre maisons, des cloisons démontables ont été installées afin de les rendre modulables et de les adapter aux parcours résidentiels des habitants. La crèche et deux maisons sont déjà livrées. Les deux autres demeures seront livrées en janvier 2025. Une maison médicale de 170 mètres carrés est en phase d’étude afin de lutter contre les déserts médicaux.

Quasiment le même prix que dans l’ancien

D’une friche naissent ainsi des habitations, des services et des activités. Les maisons ne jaillissent pas de nulle part mais profitent d’une vie de quartier aux alentours. Le tout à un prix abordable, soit un coût proche de l’ancien: 3380 euros le mètre carré pour les maisons individuelles quand l’ancien est à 3111 euros. Le projet a permis de répondre au manque d’établissement d’accueil de la petite enfance dans la commune grâce à la crèche. Il hérite d’un diagnostic de performance énergétique A. Tous les gravats non pollués ont été réemployés. « Le métier de la construction a su évoluer. Notre métier a été fortement chamboulé par la crise et la mixité des usages nous permet de nous diversifier », expliquent Mickaël Del Tatto, gérant de Polato, constructeur, promoteur et aménageur foncier, et Morgane Matéo, responsable communication.