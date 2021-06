L'État débourse 500 millions d'euros de plus pour Ma Prime Rénov'

Plus de 300.000 ménages ont demandé, depuis le début de l'année, à toucher cette aide à la rénovation énergétique. Le gouvernement avait fixé la barre au-dessus de 400.000 pour toute l'année.

C'était dans l'air du temps. C'est désormais officiel. Face au succès du dispositif, l'État a décidé de rallonger le budget de Ma Prime Rénov', l'aide à la rénovation énergétique des logements, lancée le 1er janvier 2020. Au lieu du 1,7 milliard d'euros prévus pour cette année (après 740 millions l'an dernier), le budget va grimper à 2,2 milliards d'euros pour 2021, a annoncé Thierry Repentin, président de l'Agence nationale de l'habitat, qui gère le dispositif. Une hausse de 500 millions d'euros qui doit financer l'afflux de demandes pour cette aide accessible, pour le moment, à tous les propriétaires occupants.

Plus de 300.000 dossiers ont déjà été déposés - en sachant que le taux de refus avoisine les 6% - depuis le début de l'année. Pour un objectif initial de 400.000 à 500.000 demandes d'ici la fin de l'année. Du coup, le gouvernement a été obligé de le revoir à la hausse. Ce sont désormais entre 700.000 et 800.000 dossiers que l'exécutif vise pour l'année 2021. Sans compter qu'à partir du 1er juillet prochain, les bailleurs - les propriétaires qui n'occupent pas leur logement -, seront, à leur tour, éligibles à Ma Prime Rénov'.

Une aide moyenne en chute libre

Ce coup de pouce budgétaire paraît important au premier abord mais si on le rapporte aux 300.000 demandes supplémentaires, il équivaut à une aide de moins de 1700 euros par ménage. Un montant bien faible au regard du coût des travaux qui peuvent avoisiner les 40.000 euros s'il s'agit, comme le gouvernement le recommande, de rénover de fond en comble les logements (isolations, changement de fenêtres, installations d'une nouvelle chaudière...). À mesure que le nombre de demandes grimpe, l'aide moyenne versée par l'État a tendance à dégringoler. De 4000 euros il y a un an et demi, elle est tombée à 2700 euros il y a deux mois.

Dès lors, cette aide d'État ne suffit pas et doit souvent être complétée par des soutiens privés (via les certificats d'économies d'énergies) ou venant des collectivités territoriales. Reste à savoir si les bénéficiaires de Ma Prime Rénov', modestes voire très modestes à 59%, seront déterminés à multiplier les demandes d'aides. C'est loin d'être sûr quand on sait que c'est très souvent un parcours du combattant. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de mettre en place des «accompagnateurs» personnels et de ressortir du placard un prêt pour les ménages qui n'ont pas les moyens de payer leur part.