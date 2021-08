L'écologie, critère déterminant des Français pour leur logement

Les Français se soucient de plus en plus de l'impact écologique de leur logement... C'est une réalité mise à jour par l'agence immobilière Liberkeys, qui, en partenariat avec l'Institut d'études marketing Poll&Roll, a réalisé, entre le 25 et le 29 juin 2021, une enquête auprès de 1000 personnes représentatives de la population française de plus de 18 ans. Voici ce qu'il faut retenir de cette étude...

L'e?cologie, crite?re de?terminant des Franc?ais pour leur logement - Stock-Eoneren

Le diagnostic DPE, critère majeur

Et bien d'autres encore...

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indice qui a vocation à évaluer la quantité d'énergie consommée par un logement, ainsi que son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce diagnostic est devenu obligatoire depuis 2006, dès lors qu'un bien immobilier est présenté à la vente ou à la location. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2021 (décret du 17 décembre 2020), le DPE n'est plus uniquement informatif mais il est aussi opposable aux tiers. Cela signifie que toute partie prenante - acquéreur, vendeur, bailleur - peut se retourner contre le diagnostiqueur immobilier en cas d'erreur. L'une des principales conclusions de l'étude réalisée par Poll&Roll pour le compte de Liberkeys, est que l'indice DPE est considéré comme une caractéristique « très importante » ou « assez importante » du choix de logement pour 84% des Français. Cette même proportion de personnes interrogées affirme vouloir vivre dans un logement noté « C » au maximum. Le classement de performance énergétique s'étend en effet de A à G. La note « C » indique que le logement consomme entre 91 et 150 kWh/m² par an, et qu'il correspond aux constructions neuves ou récentes disposant d'un chauffage central au gaz ou au fioul. Enfin, l'étude, laisse apparaitre que si l'indice DPE est bel et bien plébiscité par les Français, son « score » diminue au fil que rajeunissent les tranches d'âge interrogées, à savoir : Il est jugé « important » à 88% chez les 50-65 ans Puis, à 84% pour les 35-49 Et enfin, à 82% pour les 18-34.La même étude nous apprend que les critères d'appréciation de l'impact écologique d'un logement pris en compte par les Français sont de différentes nature. La qualité de son isolation représente ainsi 49% des préoccupations des personnes interrogées, tandis que le fait d'être équipé d'un système d'alimentation à énergies renouvelables pèse pour 41% d'entre elles (1/3 d'entre elles se disent même prêtes à payer 20% plus cher un logement moins énergivore). Suivent ensuite, le tri des déchets, (22%), un mode de chauffage respectueux de l'environnement (18%) et l'éclairage (15%). Notons enfin que si les Français prennent à cœur l'impact écologique de leur logement, ils n'en oublient pas pour autant que ce dernier, s'il est bon pour la planète l'est aussi pour leur portefeuille ! 84% des personnes interrogées pensent en effet que le caractère écologique d'un bien représente un atout lors de sa revente et qu'il permet de vendre plus rapidement (57%) voire plus cher, pour 27% d'entre eux ...