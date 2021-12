Tandis qu'il devait disparaître en cette fin d'année 2021, l'éco-prêt à taux zéro ou Eco-PTZ est finalement prolongé et même renforcé.

L'Eco-PTZ prolongé / iStock-Bilanol

L'Eco-PTZ prolongé jusqu'en 2023

Encourager la rénovation énergétique

Bonne nouvelle pour les ménages souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement, car l'Eco-PTZ est prolongé de plus d'une année. L'éco-prêt à taux zéro est, rappelons-le, un dispositif avantageux permettant de bénéficier d'un prêt bancaire à taux zéro afin de financer tout ou partie des travaux d'amélioration énergétique de son logement. Il s'agit en effet d'une bonne nouvelle puisque d'une part l'Eco-PTZ devait initialement disparaître en fin d'année 2021 et de l'autre il est même renforcé. C'est le ministère du Logement, et plus particulièrement la ministre Emmanuelle Wargon, qui a œuvré pour son prolongement et même sa bonification. Lors de l'examen du PLF 2022 (Projet de Loi de Finances) à l'Assemblée nationale, le député issu de la majorité présidentielle Anthony Cellier a ainsi présenté un amendement prévoyant le prolongement et le renforcement du dispositif. Une proposition qui a été validée dans la foulée par les députés. A l'arrivée, l'Eco-PTZ est ainsi prolongé jusqu'au 31 décembre 2023, soit deux années supplémentaires. Par ailleurs, avec les fêtes de fin d'année en ligne de mire, les députés en ont profité pour faire un cadeau supplémentaire aux nombreux bénéficiaires potentiels du dispositif. Car le montant du prêt passera de 30 000€ à 50 000€ dès le 1er janvier 2022 pour une opération de rénovation dite "globale", à savoir pour un ensemble complet de travaux de rénovation énergétique : isolation, système de chauffage, remplacement des portes et fenêtres... Mieux encore, lorsque la durée initiale du prêt était jusqu'à présent plafonnée à 15 ans, il sera possible de la porter à 20 ans, dès l'an prochain.Avec le prolongement de l'Eco-PTZ, le gouvernement entend soutenir l'effort de rénovation énergétique des ménages français. Une nécessité afin de favoriser la création d'un parc de logements BBC - Bâtiment basse consommation - inscrite dans la loi énergie et climat datant de 2019. Mais c'est également dans l'optique de tendre vers la transition énergétique que la mesure a été prolongée et renforcée, car la consommation énergétique des logements pèse pour beaucoup dans la balance de nos émissions de gaz à effet de serre. Qui plus est, il s'agit de permettre au plus grand nombre d'améliorer le confort de vie au sein de leur logement. Aussi, l'amendement voté à l'Assemblée prévoit d'optimiser les deux principaux dispositifs d'aide à la rénovation que sont l'Eco-PTZ d'un côté et MaPrimeRénov' de l'autre. S'il est possible de cumuler l'Eco-PTZ avec différentes aides et subventions délivrées dans le cadre du programme MaPrimeRénov', les demandes se font encore séparément. Ce qui peut empêcher nombre de personnes d'en profiter. Dès l'an prochain, il sera possible d'effectuer une demande simultanée d'aide et de prêt via un formulaire en ligne disponible sur le site de l'Anah - agence nationale de l'habitat -. L'organisme se chargera de centraliser la demande, d'étudier le dossier et, après validation, de transmettre la demande à un établissement bancaire en charge de délivrer l'Eco-PTZ.