L'Assurance maladie a détecté et stoppé 150 millions d'euros de fraudes en six mois cette année

En six mois, la CNAM a engagé plus de 3 700 poursuites contentieuses contre des fraudeurs. (illustration) (Pixabay / Sozavisimost)

Un beau record conforme aux ambitions annoncées. La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a réussi à stopper l'équivalent de 150 millions d'euros de fraudes au 30 juin 2023. Ce chiffre, dévoilé jeudi 5 octobre 2023, prouve l'efficacité de la nouvelle stratégie anti-fraude de l'organisme, rapporte TF1 Info .

316 millions d'euros récupérés en 2022

Par rapport à 2022, le nombre de poursuites et de « suites contentieuses » a augmenté de 15 % sur les six premiers mois de cette année, précise le communiqué de la CNAM. Ce chiffre comprend « plus de 3 700 suites contentieuses, dont plus de 1 600 procédures pénales » . Toutes ces poursuites ont été déclenchées entre janvier et juin pour des faits de fraude à Sécurité Sociale.

Ce résultat, aussi positif soit-il, est encore loin de l'objectif fixé par la CNAM pour l'année 2023. La Caisse veut en effet atteindre les 380 millions d'euros de fraude détectés sur l'année, et battre ainsi un record historique. En 2022, l'organisme avait réussi à récupérer 316 millions d'euros. Pour 2024, la CNAM s'est fixé l'ambition de détecter et stopper 500 millions d'euros de fraudes à l'Assurance maladie.

Lancée en 2022, la nouvelle stratégie se base sur notamment un « renforcement des campagnes de contrôles précoces » et un « durcissement des sanctions à l’encontre des fraudeurs avérés » , précise le communiqué de la CNAM. L'organisme tient également à préciser que des « task forces nationales » ont participé à ce résultat encourageant en démantelant un réseau entier de centres de santé frauduleux.