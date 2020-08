L'Anil vous renseigne sur l'ensemble des aides possibles pour la rénovation énergétique

Aider les particuliers à s'y retrouver dans les nombreux dispositifs qui subventionnent les travaux de rénovations énergétiques, et leur éviter de s'adresser à des fournisseurs aux pratiques commerciales douteuses... Telles sont les visées de l'Anil ; l'Agence nationale pour l'information sur le logement, et l'Anah, l'Agence nationale de l'habitat. On vous dit tout sur le sujet ...

iStock-Warchi

Un outil de recensement des aides

Lutter contre les pratiques frauduleuses

Les français ont de plus en plus la fibre écologique, et se montrent soucieux de parfaire l'isolation de leur logement, ou d'améliorer leur installation de chauffage. Mais tout cela coûte cher ! Pour les y aider, l'Etat, mais aussi les régions, les départements, et même les communautés de communes mettent la main au porte-monnaie. Différents dispositifs, ayant tous pour objectif de réduire les couts des rénovations énergétiques, sont ainsi à la disposition des particuliers et des entreprises. Au niveau national, on peut par exemple citer les subventions offertes par l'Anah, l'Agence nationale pour l'habitat, le « Cite », un crédit d'impôt pour la transition énergétique, les « CEE », certificats d'économies d'énergie... Par ailleurs, les collectivités locales proposent également diverses aides peuvent s'ajouter aux dispositifs nationaux. Ces aides peuvent prendre la forme de primes forfaitaires, de réductions d'impôts locaux - et, notamment, sur les impôts fonciers dont doivent s'acquitter les bailleurs - ou encore de prêts à taux zéro. On le voit, les aides sont donc pléthoriques... Mais il faut croire que « trop d'aides tue les aides » car tous ces dispositifs sont soit méconnus, soit estimés beaucoup trop complexes par beaucoup de Français, et - à l'exception de « MaPrimeRénov » qui rencontre un franc succès - sont globalement sous exploités. C'est pour toutes ces raisons que l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil), à décidé de mettre de l'ordre dans cette jungle des aides ! Ainsi, chacun peut savoir précisément ce à quoi il peut prétendre, en fonction de sa localisation géographique, de son statut : propriétaire - occupant ou bailleur- ou locataire et enfin, du type de travaux à réaliser... Il suffit pour cela d'aller sur le site de l'Anil et de renseigner ces trois paramètres. Par ailleurs, l'Anah, l'Agence nationale de l'habitat, qui est un établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, de l'Action et des Comptes publics et du ministère de l'Economie et des Finances, à aussi annoncé s'engager « dans un processus de transformation et de modernisation afin d'améliorer son efficience et son efficacité : service en ligne, nouveaux « modes de faire » induits par les évolutions numériques, recherche et animation de nouveaux partenariats pour démultiplier son action » .Au-delà d'apparaitre comme étant complexes et difficiles à mettre en œuvre, les aides du type « CEE » ou « Isolations à 1 € » donnent lieu à des dérives commerciales : démarchages abusifs, offres agressives voire frauduleuses, travaux de qualité douteuse, devis qui s'enflamment...L'Anah a aussi souhaité mettre de l'ordre dans ces pratiques. Elle a donc mis en place des contrôles exceptionnels qui visent à protéger les ménages contre toutes ces dérives.