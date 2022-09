Kim Kardashian s’offre la villa la plus chère de Malibu

Pour 70 millions de dollars, la starlette profitera de l’ancienne demeure de Cindy Crawford. Elle avait été affichée à près de 100 millions de dollars dans un premier temps.

Elles ont fait de leur image un business qui rapporte gros, leur permettant de s’offrir quelques folies immobilières. Cette villa de Malibu (Californie) avec ses 700 m² et sa superbe vue sur la mer a été la propriété du top model Cindy Crawford avant d’être rachetée tout récemment par la star de la télé-réalité Kim Kardashian , comme l’a révélé le site américain Dirt . Il faut noter au passage que les deux femmes sont plutôt douées en affaires. Ainsi, Cindy Crawford et son mari Rande Gerber avaient acquis en 2015 la propriété de leur voisin et son terrain de près de 25.000 m² pour plus de 50 millions de dollars.

30% de rabais

Mais dès 2018, ils ont cédé la propriété pour 45 millions de dollars à un gestionnaire de fonds américain tout en prenant le soin de conserver la moitié de l’immense terrain. De son côté, Kim Kardashian n’a sans doute pas non plus fait une mauvaise affaire. Même si la transaction est de loin la plus importante de l’année dans ce secteur balnéaire de Malibu et la quatrième plus grosse vente de maison en Californie, la propriété avait été mise sur le marché en mars dernier pour 99,5 millions de dollars, selon Dirt. L’étiquette de prix serait ensuite passée à 90 millions avant que Kim Kardashian ne remporte le morceau pour 70,4 millions de dollars (71,3 millions d’euros).

Pour ce tarif, elle disposera de ce que les Américains qualifient de «villa de style méditerranéen». La bâtisse remonte à 1944 avant de subir de substantielles transformations dans les années 1990 et en 2016. La propriété sur deux niveaux dispose de 4 chambres, 6 salles de bains et s’ouvre largement avec de grandes baies vitrées sur l’océan, avec de superbes couchers de soleil. Côté équipements, on retrouve les incontournables (pour des millionnaires...): salle de sport, spa, piscine, cuisine professionnelle, salle multimédia, home cinéma, quartiers pour le personnel... Sans oublier une cabane, un court de tennis et une passerelle en bois menant à une plage isolée.

Mais le plus précieux, c’est que cette propriété du quartier d’Encinal Bluffs est particulièrement discrète. Elle se trouve en effet au bout d’une longue allée sur une falaise surplombant la plage et est invisible depuis la route. Et si la propriétaire ne souhaite pas jouer les ermites, elle pourra toujours essayer de lier connaissances avec les voisins: Leonardo di Caprio , le producteur Michael Eisner ou le chanteur Neil Diamond .