Kanye West perd 36 millions de dollars en revendant cette villa de Malibu

Le rappeur américain a finalement réussi à revendre sa propriété du bord de mer après l’avoir saccagée. Le seul hic, c’est qu’il en obtient 21 millions après l’avoir payée 57 millions en 2021.

C’est ce qui s’appelle une moins-value record. En trois ans de détention de cette villa de Malibu sur la côte californienne signée de l’architecte star Tadao Ando , Kanye West a vu sa valeur dégringoler des deux tiers. Achetée en 2021 par le chanteur au fait de sa gloire et de sa richesse pour la somme mirifique de 57,3 millions de dollars, cette demeure contemporaine en béton vient d’être cédée pour 21 millions de dollars après plusieurs baisses de prix. La star a ainsi perdu près d’un million de dollars par mois pendant qu’il était propriétaire d’une habitation qu’il n’a semble-t-il jamais occupée.

Il est vrai que l’Américain a cumulé les bévues. Grisé par le succès et la fortune, l’artiste a connu une vraie fièvre acheteuse immobilière au début des années 2020. Il a acheté coup sur coup sa villa de Malibu payé au prix fort , deux ranches dans le Wyoming avec un immense domaine et une maison juste en face de chez Kim Kardashian dont il était en train de divorcer. Il est vrai qu’à l’époque, son partenariat avec la marque Adidas pour sa gamme de baskets et de vêtements Yeezy semblait une inépuisable mine de millions de dollars. Les séparations successives avec son épouse et son équipementier ont largement changé la donne et Kanye West a dû se séparer de ces acquisitions encombrantes.

Perle de Malibu

Mais en plus de l’avoir sans doute surpayée, le chanteur a pris soin de ravager son acquisition de 370 m² en vue de la réaménager à son goût sans oublier de tout retirer jusqu’aux fenêtres et baies vitrées... Résultat: une demeure invendable dans un marché immobilier devenu plus difficile aux États-Unis comme ailleurs. La mise à prix initiale, totalement irréaliste, à 53 millions de dollars, a rapidement laissé place à un tarif (un peu) plus raisonnable de 39 millions avant qu’une opération ne se conclut finalement au prix cassé de 21 millions de dollars (19 millions d’euros), selon les révélations du site américain The Real Deal .

Et le bénéficiaire de cette «bonne affaire» ne serait autre qu’une société californienne de crowdfunding immobilier baptisée Belwood Investments. L’entreprise compte lever près de 5 millions de dollars pour rénover les lieux à leurs standards pré-Kanye West avant une vente escomptée autour de 40 millions de dollars après 12 à 16 mois de travaux. «L’acquisition de cette propriété nous rend incroyablement enthousiastes, souligne dans un communiqué le fondateur et propriétaire de la société, Steven Belmont. Il ne s’agit pas seulement d’un incroyable investissement immobilier, mais aussi d’une opportunité de préserver et rénover un joyau architectural signé du célèbre Tadao Ando pour lui permettre de rester l’une des perles de Malibu.»

1200 tonnes de béton

Construite initialement pour le financier et collectionneur d’art Richard Sachs, la demeure de style brutaliste avait été achevé en 2013 en utilisant 1200 tonnes de béton et 200 tonnes d’acier renforcé. Même si les photos et les informations sont rares sur l’état initial de la villa, elle compterait 4 chambres, 5 salles de bains et 130 m² d’espaces extérieurs. Rappelons que si les tarifs annoncés peuvent sembler importants pour un bunker délabré, la cote de Tadao Ando est très élevée, particulièrement chez les ultra-riches. Les spécialistes interrogés par The Real Deal estiment qu’une villa de ce type en bon état pourrait effectivement se vendre jusqu’à 50 millions de dollars. L’an passé le couple de chanteurs Jay-Z et Beyoncé ont déboursé 190 millions de dollars pour une réalisation du maître, toujours à Malibu, mais bien plus vaste. Et il semblerait que Kim Kardashian ait aussi au programme de se faire construire une maison de vacances à Palm Springs bénéficiant du coup de crayon de Tadao Ando. La boucle est bouclée.