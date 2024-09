« J'ai tout perdu » : en Bretagne, un constructeur immobilier a abandonné ses clients

Les clients d'une entreprise de construction de logements n'ont toujours pas leur maison, en Bretagne. (illustration) (DIDGEMAN / PIXABAY)

Visiblement en grande difficulté, l'entreprise de construction Woodz, basée en Bretagne, a laissé des dizaines de clients sur le carreau. Interrogés par nos confrères de Ouest-France , ces derniers font état de maisons à ossature bois à moitié construites, de chantiers à l'abandon depuis des années et de recours laissés lettres mortes. Au total, une dizaine de victimes seraient impactées dans le Finistère, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine, pour plusieurs millions d'euros de préjudice.

« J’ai versé 250 000 euros et je n’ai qu’une dalle en béton ! » , confie ainsi un client en colère. Une autre future propriétaire a conclu un contrat à 410 000 euros, avec des frais d'avance, pour un logement prévu fin 2024. A ce jour, elle n'a que les murs du vide sanitaire. « Je n’ai plus rien. J’ai tout perdu. Ils m’ont mené en bateau pendant des mois » , déplore-t-elle.

Des salariés non payés depuis juin

De nombreux clients ont déposé plainte, d'autres devraient le faire prochainement. Mais ils ne sont pas les seuls à subir les conséquences des problèmes de Woodz. Les salariés des agences de Quimper (Finistère) et d’Arradon (Morbihan) n'ont pas été payés depuis juin dernier. A leur retour de vacances imposées, ils ont même trouvé porte close à la rentrée. Ils devraient lancer une procédure collective contre leur employeur.

« Il y a eu une séparation entre les deux dirigeants de l’entreprise à la fin de l’année 2023, ce qui a entraîné de nombreuses difficultés plusieurs mois plus tard, principalement financières en raison d’une crise du bâtiment de plus en plus critique » , écrit l'un des salariés dans un mail adressé à des clients. Le propriétaire de Woodz group reste injoignable.