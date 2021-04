Investisseurs particuliers en bourse : un nombre record de transactions

Selon les dernières statistiques de l'AMF, de plus en plus de particuliers sont actifs en Bourse ( Crédits photo : 123RF)

L'AMF (Autorité des Marchés Financiers) vient de publier la deuxième édition de son tableau de bord des investisseurs particuliers actifs. Au T1 2021, le nombre d'épargnants intervenant sur les marchés d'actions s'est maintenu à un niveau élevé, le nombre de nouveaux investisseurs augmente et les volumes de transaction ont atteint un record.

Le nombre d'investisseurs à son plus haut depuis un an

Le premier semestre de cette année a vu 772.000 investisseurs particuliers acheter ou vendre des actions, un chiffre à son plus haut niveau depuis un an et en hausse par rapport au dernier trimestre 2020. Le nombre d'investisseurs particuliers en actions avait connu deux pics ces derniers temps : 945.000 particuliers avaient investi au T4 2019 au moment de l'introduction en bourse de la Française des Jeux, et 811.000 s'étaient activés au T1 2020 pendant les turbulences des marchés financiers dues à la crise sanitaire et au premier confinement.

Le nombre de nouveaux investisseurs continue sa progression

Environ 602.000 investisseurs particuliers ont acheté des actions au cours du T1 2021, c'est le double par rapport au T1 2019. Le nombre de nouveaux investisseurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais passé d'ordre de bourse ou ceux qui sont inactifs depuis janvier 2018, atteint 70.000 au T1 2021, un chiffre en progression par rapport aux deux trimestres précédents, mais qui reste bien en-dessous du pic atteint au T4 2019 (399.000 nouveaux investisseurs) et au T1 et T2 2020 (170.000 et 139.000 nouveaux investisseurs). Dans l'ensemble, le nombre de nouveaux investisseurs continue d'augmenter.

Le nombre de transactions atteint un niveau record

Le nombre de transactions réalisées par des particuliers en France sur des actions admises aux négociations en Europe a atteint un niveau record au T1 2021 avec 18,2 millions de transactions, dans le prolongement des volumes élevés constatés en 2020. En 2020, plus de 60 millions de transactions avaient été enregistrées sur l'année, contre 25 millions les années précédentes.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de cette évolution qui permet de créer un lien plus direct entre les Français et le développement de nos entreprises » s'est félicité Robert Ophèle, le président de l'AMF. « Encore faut-il que cette évolution s'inscrive bien dans une perspective de long terme et ne se traduise pas par des prises de risques excessives » a-t-il toutefois nuancé.

Plus d'acheteurs que de vendeurs

Le nombre d'acheteurs particuliers est resté largement supérieur au nombre de vendeurs pendant presqu'un an (du T4 2019 au T3 2020). La tendance s'était ensuite inversée sur les 3 mois suivants pour revenir au T1 2021 à un nombre d'acheteurs légèrement supérieur.