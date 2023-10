Investissement locatif : quel type de bien choisir pour une colocation ?

Quel est le bien idéal pour investir dans une colocation ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous voulez investir dans un bien immobilier locatif et avez décidé de miser sur la colocation ? Mais comment savoir où acheter et quelle superficie viser ? Voici nos conseils avant de vous lancer.

Une bonne localisation est essentielle

Vous connaissez peut-être la règle d'or en matière d'investissement immobilier : «Emplacement, emplacement, emplacement !»

Celle-ci est encore plus vraie si vous souhaitez louer votre bien en colocation. En effet, bien que ce mode de vie attire une population de plus en plus variée (parents solos, seniors, travailleurs en mission, etc.), les étudiants resteront votre cible privilégiée.

En toute logique, choisissez une ville prisée des étudiants pour ses écoles et ses universités, comme Lille ou Rennes.

En 2022, l'Observatoire de la colocation (1) dresse le top 5 des villes les plus «tendues» pour des colocations, c'est-à-dire celles pour lesquelles la demande est largement supérieure à l'offre :

La Rochelle Paris Lyon Rennes Metz

Pensez aussi que les étudiants n'ont souvent pas de voiture et qu'il vaut mieux que votre bien soit proche des transports en commun pour qu'ils puissent facilement se rendre à leurs cours.

Quelle taille pour votre bien ?

Pour une location simple à un étudiant, un studio ou un deux-pièces sont suffisants.

Pour une colocation en revanche, vous pouvez viser des surfaces plus grandes puisque chaque colocataire bénéficiera de sa chambre privative et d'un accès aux parties communes (salon, cuisine, salle de bain, balcon ou jardin, etc.).

Grand appartement ou maison peuvent donc se prêter à une colocation, le nombre de chambres vous permettant de multiplier d'autant le nombre de vos futurs locataires.

Attention, toutefois à ne pas tomber dans l'excès : En 2022, l'Observatoire de la colocation (1) relève que le nombre idéal de colocataires recherché par les candidats est de 3 personnes.

Quel loyer pour votre bien ?

En colocation, chacun loue une chambre ainsi que la jouissance des parties communes du bien, partagées avec les autres.

En 2022, l'Observatoire de la colocation (1) estime le loyer moyen d'une chambre en colocation à 439 euros (charges incluses) à comparer à 556 euros pour un studio indépendant, avec toutefois des disparités selon la localisation :

394 euros en moyenne en province

544 euros en Ile-de-France

711 euros à Paris

Bon à savoir : attention, vous pouvez être soumis à des règles pour fixer votre loyer, par exemple si le bien se trouve dans une zone de loyers encadrés. Pour éviter les mauvaises surprises et aussi pour coller à la réalité du marché, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel de l'immobilier pour fixer votre prix de mise en location.

(1) Observatoire de la colocation 2022, Locservice.fr

