Investir dans une place de parking: est-ce toujours un bon plan en 2024?

Pour investir dans une place de parking, quelques conseils sont à prendre en compte.

La voiture est devenue persona non grata dans la plupart des grandes agglomérations. À Paris par exemple, la municipalité réforme le stationnement pour supprimer 60.000 à 70.000 places de parking d’ici 2026. Dans ce contexte, investir dans une place de stationnement représente une bonne opportunité. Même si le nombre de véhicules en circulation recule, les automobilistes et motards ont toujours besoin de stationner. Avec la disparition d’emplacements sur la voirie, ils se tournent vers les parkings souterrains du parc privé. La demande augmente et les prix suivent mécaniquement. D’après le baromètre Yespark paru en septembre 2023, le coût des places de stationnement à la location dans les 12 plus grandes villes de France a augmenté de 6% entre 2022 et 2023. Ils avaient déjà augmenté de 4% l’année précédente. Selon la source, le loyer moyen pour une place de parking est de 107 euros.

L’emplacement d’un parking est primordial pour rentabiliser votre investissement. Ainsi, votre recherche doit s’axer sur un quartier où les places de stationnement sont rares et où la demande est forte. Il est plus intéressant de privilégier l’hypercentre des grandes métropoles. En périphérie, les programmes de construction récents intègrent des parkings souterrains.

Pour faire un choix éclairé, notez que:

Un box vaut plus cher qu’une place ouverte,

Un parking couvert est plus recherché qu’un parking extérieur,

Une place dans les premiers sous-sols est plus prisée que dans les étages inférieurs,

Un parking avec rampe d’accès est préférable aux parkings avec un «ascenseur à voitures»,

Un emplacement situé près d’une issue (sortie piétons, ascenseur) se loue mieux,

La présence de caméras de surveillance et/ou d’un gardien est un plus,

Les immeubles anciens possèdent souvent des places trop petites pour les véhicules du type SUV ou berline familiale. La taille idéale est de 2,50 m de large et 5 m de long.

Quelques aménagements peuvent faire la différence pour rentabiliser votre emplacement de parking et vous démarquer des autres loueurs. En effet, s’adapter aux demandes des usagers est une stratégie payante.

Acheter un box ou transformer un emplacement en box

Un box se loue 15% à 20% plus cher qu’une place ouverte car il est plus sécurisé. Cela permet aussi au locataire d’y stocker ses affaires personnelles. C’est un vrai plus dans les grandes agglomérations, où les logements sont plus petits. Il est possible de demander un permis de construire pour murer la place et la transformer en box.

Louer sa place à des deux-roues

Des communes comme Paris, Boulogne ou Vincennes font désormais payer le stationnement aux deux-roues. Ce phénomène pourrait s’étendre à d’autres agglomérations. Diviser une place de voiture en plusieurs places de motos ou de scooters est donc judicieux. Cela vous permet de répondre à une demande forte et donc de réduire la vacance locative. De plus, vous augmentez votre rendement locatif puisque vous avez plusieurs loueurs.

Installer une borne de recharge électrique

L’essor du marché des véhicules électriques en France s’accompagne d’une demande croissante pour des infrastructures de recharge. Les propriétaires de parking peuvent tirer profit de la transition vers la mobilité électrique. Équiper sa place de parking d’une borne de recharge est une idée judicieuse, car ce type d’emplacement est souvent difficile à obtenir. Cela vous permet de valoriser votre bien, de vous démarquer de la concurrence et de gagner en attractivité. La présence de cet équipement justifie également un loyer plus élevé. Le coût d’une borne de recharge électrique oscille globalement entre 600 euros et 2000 euros. Vous pouvez en tenir compte dans votre calcul de la rentabilité locative et voir si l’opération est fructueuse.