Investir à 30 ans: où placer son argent?

Investir de bonne heure permet de vous donner des habitudes financières solides et une expertise en tant qu’investisseur.

Sommaire:

4 bonnes raisons de commencer à investir jeune, dès vos 30 ans

Se constituer une épargne de précaution sur les livrets règlementés

Investir en plaçant des sommes sur un contrat d’assurance-vie

Préparer un achat immobilier grâce au Prêt Épargne Logement (PEL)

Opter pour des actifs rémunérateurs avec le compte-titres et le PEA

4 bonnes raisons de commencer à investir jeune, dès vos 30 ans

Dès que vous commencez à percevoir vos premiers revenus (salaires, primes, 13ème mois…), vous pouvez prendre l’habitude de mettre de côté un pourcentage de la somme reçue en vue de l’investir.

Lorsque vous touchez des intérêts sur vos placements, vous pouvez les réinvestir. À partir de ce moment, ils génèrent eux-mêmes des intérêts. Ainsi, votre patrimoine grossit plus rapidement.

Certains placements comme l’assurance-vie ou le PEA vous permettent de profiter d’une fiscalité allégée au bout de plusieurs années de détention. Ainsi, en «prenant date» de bonne heure, vous pouvez bénéficier de ces avantages plus tôt. Prendre date peut se faire à partir de quelques dizaines ou centaines d’euros.

En commençant à investir autour de vos 30 ans, vous pouvez davantage vous permettre de tester l’impact fiscal de vos investissements. Vous faites l’acquisition de connaissances pratiques dont vous profitez de longues années.

Se constituer une épargne de précaution sur les livrets règlementés

L’une des règles d’or en matière d’investissement est la diversification . Répartir votre argent entre différentes poches permet de sécuriser votre épargne et de limiter vos risques de perte. Pour vous constituer un patrimoine solide, vous devez opter pour des placements aux temporalités différentes: court, moyen et long terme. La première étape consiste à vous créer une épargne de précaution, c’est-à-dire une somme disponible immédiatement en cas d’imprévu. On recommande généralement de disposer d’une réserve financière de l’ordre de 3 à 6 mois de salaire. Les livrets règlementés (Livret A, LDDS voire LEP si vous êtes éligible) sont tout indiqués. Votre épargne est garantie et les intérêts générés sont défiscalisés.

Investir en plaçant des sommes sur un contrat d’assurance-vie

Un contrat d’assurance-vie est une enveloppe flexible et polyvalente. Elle vous permet d’épargner à votre rythme et d’effectuer des retraits quand vous le souhaitez. Vous avez le choix entre le contrat mono-support (fonds en euros) et le contrat multisupport. Le premier est sécurisant: le rendement est limité mais le risque moindre. Le deuxième vous offre une large gamme d’options d’investissement (actions, obligations, ETF, fonds à capital garanti…).

La fiscalité de l’assurance-vie devient plus avantageuse après 8 ans de détention du contrat. Ainsi, plus vous souscrivez tôt et plus vous profitez de ces avantages quand vous êtes jeune. En programmant des versements automatiques peu importants tous les mois, vous pouvez épargner de manière indolore. Vous mettez de l’argent de côté sans y penser et vous bénéficiez de l’effet multiplicateur des intérêts composés sur le long terme.

Préparer un achat immobilier grâce au Prêt Épargne Logement (PEL)

L’acquisition d’une résidence principale est un élément-clé dans la construction de votre patrimoine. Quand vous êtes locataire de votre logement, il est judicieux de vous constituer un apport financier significatif pour pouvoir concrétiser un projet d’achat. À cette fin, le PEL (Plan Épargne Logement) est traditionnellement le placement privilégié. Il permet d’obtenir un prêt à taux modéré après 4 ans de détention du plan. Pour les plans souscrits depuis janvier 2024, le rendement est faible (2,25%) .

Opter pour des actifs rémunérateurs avec le compte-titres et le PEA

La notion d’investissement à long terme diffère selon votre tranche d’âge. Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous permettre une prise de risque élevée et profiter de gains importants. À 30 ans, vous avez tout intérêt à orienter votre portefeuille vers des actifs rémunérateurs, comme les actions. Ce marché est volatile mais ses fluctuations sont amorties dans le temps. Il faut donc avoir un horizon de temps long, or c’est souvent le cas quand vous êtes trentenaire.

Le compte-titres et le PEA vous permettent d’investir dans un large éventail de valeurs mobilières: actions, obligations , ETF, cryptoactifs… Le premier offre davantage de liberté et de flexibilité en termes de stratégie de placement. Le second bénéficie d’une fiscalité avantageuse après 5 ans de détention.