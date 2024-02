Taux du PEL relevé à 2,25%: faut-il clore votre PEL pour en ouvrir un nouveau?

Un PEL ouvert en 2024 est-il plus intéressant que votre PEL actuel? Tout dépend de l’ancienneté de votre contrat. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Le PEL, un outil d’épargne à long terme destiné à l’achat immobilier

Plan épargne logement: règles et particularité de son taux de rémunération

Le PEL: Un rendement variable selon la date d’ouverture

Clôturer son vieux PEL: une option à envisager en fonction de son ancienneté

Le PEL, un outil d’épargne à long terme destiné à l’achat immobilier

Le PEL ou Plan d’épargne logement est un produit d’épargne réglementée. Son principal intérêt est de vous aider à préparer le financement d’un projet immobilier. En effet, il permet:

De se constituer une épargne,

De cumuler des droits à prêt, grâce aux intérêts.

Le titulaire d’un PEL peut obtenir un prêt immobilier , appelé Prêt épargne-logement, à des conditions avantageuses. Il est possible d’emprunter jusqu’à 92.000 euros, à un taux d’intérêt connu dès l’ouverture du PEL.

Plan épargne logement: règles et particularité de son taux de rémunération

Le titulaire d’un PEL doit y effectuer des versements réguliers. Il s’agit d’un placement peu liquide: l’épargne est bloquée pendant 4 ans. Tout retrait entraîne la clôture du compte. Il n’est plus possible de l’alimenter au bout de 10 ans et sa durée de vie est limitée à 15 ans quand le produit a été souscrit après 2011. La particularité du plan d’épargne logement est la suivante: son taux d’intérêt varie en fonction de la date d’ouverture. Ce taux est fixé au moment de la souscription et reste en vigueur pendant toute la durée de vie du produit.

Le PEL: Un rendement variable selon la date d’ouverture

Les plans d’épargne logement ouverts à partir du 1er janvier 2024 rapportent 2,25% bruts par an, contre 2% en 2023. Cela représente un rendement net de 1,57% après application du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30%. Cette rémunération est inférieure à celle du produit d’épargne préféré des Français: le Livret A rapporte 3% jusqu’en janvier 2025. Toutefois, le taux d’intérêt du PEL est fixe et cela peut être un gage de sécurité en période d’incertitude. En outre, les experts tablent sur une baisse de la rémunération du Livret A en 2025 en raison de la décrue des taux d’intérêt à court terme.

Un PEL ouvert en 2024 vous permet d’emprunter dès 2028. À ce moment, vous aurez la possibilité de débloquer votre épargne et de profiter d’un prêt au taux de 3,45% pour financer l’acquisition de votre résidence principale. Il est difficile de prévoir le niveau d’attractivité de ce taux à partir de 2028. Cependant, l’épargne accumulée constituera forcément un apport pour votre projet. Souscrire un PEL s’avère donc judicieux si vous avez des projets d’achat immobilier. C’est un placement sans risque, offrant une rémunération garantie et permettant de préparer un projet immobilier à moyen ou long terme .

Date Rendement brut Taux du prêt épargne-logement Du 1er août 2003 au 31 janvier 2015 2,5% 4,2% Du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 2% 3,2% Du 1er février 2016 au 31 juillet 2016 1,5% 2,7% Du 1er août 2016 au 31 décembre 2022 1% 2,2% Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 2% 3,2% Depuis le 1er janvier 2024 2,25% 3,45%

Clôturer son vieux PEL: une option à envisager en fonction de son ancienneté

La variation de la rémunération du PEL en fonction de sa date d’ouverture peut conduire les détenteurs à envisager de clôturer leur ancien contrat pour en ouvrir un nouveau. Est-ce intéressant? Tout dépend de l’ancienneté de votre contrat et de sa rémunération.

Les épargnants ayant souscrit un plan d’épargne logement entre le 1er août et le 31 décembre 2022 peuvent avoir intérêt à le fermer pour en ouvrir un autre. En effet, ce PEL rapporte 1% brut, soit 0,70% net.

La génération des PEL ouverts entre 2016 et 2022 bénéficie d’un atout de taille: le crédit d’épargne-logement est accordé au taux de 2,20%. Il s’agit d’un niveau attractif, compte tenu des conditions actuelles. Selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA, le taux d’intérêt moyen s’établit à 4,20% en décembre 2023. Si vous avez un projet immobilier à court terme, vous avez donc tout intérêt à conserver ce plan, même mal rémunéré.

Les épargnants ayant ouvert un PEL à 2% observent un écart de rendement faible avec les PEL actuels. L’ancienneté du contrat influant sur la date de déblocage possible des fonds, mieux vaut conserver votre plan. C’est particulièrement vrai quand vous avez un projet immobilier de court ou moyen terme.

Les épargnants détenant un vieux plan d’épargne logement au rendement compris entre 3% et 6% bruts doivent le conserver précieusement.

À noter: L’octroi d’un prêt d’épargne-logement déclenche le versement d’une prime d’État pour les contrats souscrits entre 2003 et 2018.