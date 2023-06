Inflation : un tiers des Français se retrouve avec 100 euros ou moins à partir du 10 du mois, selon l’Ifop

Plus d’un Français sur deux (56 %) ne parvient pas à vivre correctement avec les revenus de son foyer. (neelam279 / Pixabay)

Une étude menée du 5 au 9 mai 2023 révèle que 31 % des Français n'ont plus que 100 euros ou moins sur leur compte bancaire à partir du 10 du mois. A cause de l'inflation, nombre d'entre eux sont contraints de faire des sacrifices impactant leur quotidien, et même leur santé.

L'inflation continue d'impacter le portefeuille des Français... et de ronger leur moral. Selon une étude de l'Ifop* commandée par MonPetitForfait , et menée du 5 au 9 mai 2023, au 10 du mois, 31 % des Français n'ont plus que 100 euros ou moins sur leur compte en banque. Cela correspond à leur reste à vivre après le prélèvement des dépenses obligatoires. 10 % d'entre eux seraient même déjà en situation de découvert.

Forcés de sauter des repas

Plus d’un Francais sur deux (56 %) ne parvient pas à vivre correctement avec les revenus de son foyer. Cette situation financière plus que préoccupante pousse les personnes les plus impactées à s'astreindre à des économies drastiques.

Par manque d'argent, 51 % de la population sauterait des repas de manière occasionnelle ou régulière. En plus de l'alimentation, l'activité physique est également concernée avec 40 % des Français qui aimeraient résilier leur abonnement à la salle de sport.

Quand les difficultés financières augmentent les troubles dépressifs

Si 69 % des Français admettent parfois renoncer à aller chez le coiffeur par manque d'argent, les conséquences peuvent être bien plus grandes. Les personnes ayant des difficultés financières sont plus sujettes à l'anxiété (54 %) et à la dépression (31 %).

« La flambée actuelle des prix ne conduit pas qu’à rogner sur les conditions de vie matérielles des Français les plus pauvres, mais aussi à fragiliser leur santé mentale » , insiste Francois Kraus, directeur du Pôle Politique / Actualités à l'Ifop. 41 % en viennent même à reporter des dépenses liées à leur santé.



* Etude Ifop pour MonPetitForfait réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 9 mai 2023 auprès d’un échantillon de 1 525 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.