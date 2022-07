Inflation : top 10 des produits encore abordables (pour le moment)

(Crédits: © DimaBerlin - stock.adobe.com)

+5,8 % : voici le niveau d'inflation sur un an en juin 2022. Mais tous les prix n'évoluent pas de la même façon. Quels sont les articles encore préservés de la hausse des prix ? Et pour combien de temps ?

Par MoneyVox,

À la caisse des supermarchés, la facture s'envole, avec des prix en forte hausse pour certains produits. D'autres articles, en revanche, tiennent bon face à ce contexte de hausse des tarifs, et permettent aux consommateurs de préserver leur pouvoir d'achat. Hygiène, alcool, piles… il reste encore quelques bonnes affaires. Du moins pour le moment, car les prix de ces produits pourraient rapidement s'emballer, eux aussi.

Jusqu'à +20 % sur les prix de certains produits de grande consommation

Chaque mois, 60 millions de consommateurs publie un Observatoire de l'inflation avec l'institut NielsenIQ. En relevant les prix pratiqués dans les grandes surfaces, l'association de défense des consommateurs jauge du niveau d'inflation pour des produits de grande consommation, 31 articles différents au total qui permettent de constituer un panier représentatif. Et pour le mois de juin 2022, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le portefeuille des Français : "la valeur d'achat de notre panier de 31 produits de grande consommation a encore grimpé de 6,77 % en juin sur un an, contre +5,63 % le mois précédent" déclare l'association.

Sur la même période, l'inflation, quant à elle, a été de +5,8 % sur un an, confirmant donc une forte hausse des prix . Ici, la base de calcul est bien plus large, puisque 1 700 produits sont pris en compte. Cet Indice des prix à la consommation calculé par l'Insee inclut notamment des produits alimentaires, des dépenses de santé ou encore de l'ameublement. Des prix qui évoluent tous très différemment, comme l'illustre parfaitement le relevé de prix de l'Observatoire de l'inflation. Ainsi, les viandes surgelées ont vu leurs prix progresser de +20 %, +15 % pour les pâtes alimentaires et encore +12 % sur les huiles.

Lire aussi: Inflation : comment l'Insee calcule-t-il une hausse des prix à +5,2 % ?

Les 10 produits dont les prix évoluent peu (pour l'instant)

Heureusement pour les consommateurs, tous les prix des produits achetés dans des grandes surfaces n'évoluent pas de façon démesurée. Certains même restent encore abordables, avec des évolutions enregistrées proches ou en dessous des 1 %, bien loin du niveau d'inflation actuel. Quels sont-ils ? La palme revient aux ampoules électriques, dont les tarifs baissent de -1,1 % et aux piles avec -0,2 %. En dehors de ces deux catégories de produits analysées par 60 millions de consommateurs, il faudra se contenter d'une faible hausse de tarifs, avec +0,2 % pour le maquillage, +0,5 % pour les shampoings, +0,9 % pour les déodorants, +1 % pour les soins du corps et du visage, +1,1 % pour le whisky, +1,1 % pour les produits de rasage et +1,3 % pour le savon et les liquides vaisselle.

Cette faible augmentation des prix, voire cette baisse, peut-elle durer dans le temps ? Rien n'est moins sûr selon l'association de consommateurs, qui résume la situation en ces termes : "Mais comme pour tout objet actuellement manufacturé, les fabricants devront bientôt répercuter la hausse des énergies sur leur prix de vente". Pour les ménages dont le budget le permet, et en modérant ses achats pour ne pas créer de pénurie ou engendrer une hausse des prix plus rapide que prévue, il est donc préférable de se constituer un petit stock, ce que confirme 60 millions de consommateurs : "Cette stabilité est éphémère, il faut donc en profiter dès maintenant, si on peut".