Indépendants : pourquoi est-ce si important d'ouvrir un compte bancaire professionnel ?

Après des mois de réflexion sur le projet, le dépôt des statuts (ou l'immatriculation), vient le moment de l'ouverture du compte bancaire professionnel qui marque le début de l'aventure des indépendants. Mais pourquoi cette étape est-elle si essentielle dans la vie de la petite entreprise ?

En tant qu'indépendant, avoir un compte bancaire pro peut être obligatoire

L'ouverture d'un compte bancaire professionnel se décide selon la pertinence et la réglementation applicable à la nature de la société.

Compte bancaire professionnel vs compte classique : quelles différences ?

Le compte bancaire professionnel se distingue du compte courant personnel sur 3 points :

Sa finalité : le compte bancaire professionnel a pour vocation d'héberger les fonds et de faciliter les opérations bancaires liées exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle.

Des modalités de fonctionnement propres (dont les frais et les plafonds).

Son nom : il porte le nom de l'entreprise créée (1).

Le compte bancaire professionnel est couramment associé à des produits compagnons très utiles pour les dirigeants à la recherche de simplicité et de performance. Les plus courants qui gravitent autour du compte pro sont : la carte bancaire business, des assurances dédiées aux pros et des solutions d'épargne comme le compte à terme pro pour ne pas laisser dormir son argent.

Que dit la loi en matière d'ouverture de compte bancaire professionnel ?

Cela dépend du profil de l'entrepreneur ou du statut de l'entité et du montant des revenus potentiels dans le cas des microentrepreneurs (2). À partir du moment où il n'y a pas de dépôt de capital social (cas des entreprises individuelles ou des personnes ayant le statut d'autoentrepreneur), il n'y a pas d'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé.

En revanche, un compte bancaire professionnel s'impose dans certains contextes :

Si une autre personne rejoint l'aventure et s'associe au créateur de l'entité, la confusion des patrimoines ne sera alors plus envisageable par mesure de précaution. Le compte bancaire réservé à la structure constituera même un garde-fou pour isoler les apports et les dépenses de chacun, en cas de litige à venir entre les parties prenantes.

Dans le cas d'une microsociété, si le chiffre d'affaires annuel dépasse 10.000 euros sur 2 exercices consécutifs, il y a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié aux activités concernées, même s'il ne s'apparente pas à un véritable compte bancaire professionnel.

Combien ça coûte d'ouvrir un compte professionnel ?

Les banques traditionnelles proposent des offres situées entre 30 et 100 euros par mois, tandis que les banques en ligne se positionnent en moyenne entre 10 et 50 euros par mois (avec des offres commençant même à zéro euro pour les mieux disantes !) : un écart de frais bancaires non négligeable quand on vise l'équilibre de son compte de résultat (1) !

Le compte bancaire pro pour protéger son patrimoine

En optant dès le lancement de l'activité pour un compte bancaire professionnel (ou plus largement un compte bancaire distinct), le gérant ou fondateur trouvera plusieurs avantages :

Une préservation de ses avoirs personnels qui sont gérés à part et qui ne sont pas censés alimenter le compte pro. En effet, ce sont les recettes issues de ces ventes de biens ou de services qui devront permettre de couvrir les charges et frais engagés par la structure.

Une plus grande facilité à faire des arbitrages rapides (dépenses, investissements, compte à terme etc.) en fonction du solde disponible sur le compte et des prévisions d'activité.

Le saviez-vous ? La multibancarisation, c'est-à-dire le fait de détenir plusieurs comptes dans différentes banques est également possible pour les professionnels. Cela permet de tester et de comparer les offres bancaires et éventuellement de scinder la gestion si vous développez plusieurs sous-activités en parallèle au sein de votre structure.

Par exemple, une esthéticienne peut avoir un compte bancaire pour son activité principale de prothésiste ongulaire à domicile et un autre dans une banque différente, dédié à ses prestations de soins du visage qu'elle réalise dans un salon. Le fait de scinder les flux lui permettra de mesurer l'activité la plus prometteuse et rentable sur laquelle elle souhaite déployer ses efforts et sa future stratégie commerciale.

Le compte bancaire professionnel facilite la gestion des finances

Le compte bancaire professionnel est l'allié de l'indépendant pour le soutien et le suivi de son activité au quotidien. Grâce à lui, l'entrepreneur individuel est en mesure :

De surveiller sa trésorerie en temps réel et les prochains flux bancaires : sorties et rentrées d'argent, état du solde bancaire…

en temps réel et les prochains flux bancaires : sorties et rentrées d'argent, état du solde bancaire… D'être autonome depuis son appli bancaire sans dépendre de la disponibilité aux horaires d'ouverture de son conseiller bancaire en agence, ni d'une connexion à son PC.

depuis son appli bancaire sans dépendre de la disponibilité aux horaires d'ouverture de son conseiller bancaire en agence, ni d'une connexion à son PC. De bénéficier, comme chez BoursoBank d'un accès unique et d'une navigation fluide depuis le même espace client, mais avec deux vues bien distinctes (privée et professionnelle), d'une carte business gratuite, de la gratuité avec zéro frais de tenue de compte, zéro commission de mouvement, zéro frais de d'émission sur les virements et d'alertes personnalisées.

À noter : avec un compte bancaire professionnel adapté, le titulaire aura droit à une carte bancaire business premium, idéalement gratuite, qu'il appréciera pour ses déplacements, ses assurances professionnelles, ses plafonds paramétrables et ses facilités de paiements et de retraits à l'étranger. Des solutions d'encaissements, réservées aux professionnels, pourront également lui être proposées. Être un professionnel indépendant, ne signifie pas accepter de payer tout plus cher, sans raison particulière.

